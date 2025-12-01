La galería Espacio invoca la fuerza expresiva de lo mínimo en la exposición colectiva 'Post It'

La galería Espacio 0 inaugura este jueves la exposición colectiva 'Post-It', en la que participan Gema Atoche, Rosa Cano, Carmen Chofre, Johanna Failer, Verónica Márquez y Laura Ríos. Tendrá lugar este jueves, 4 de diciembre, a las 20:00 horas en nuestra galería (calle Miguel Redondo, 52).

'Post-It' reúne un total de setenta y dos obras, doce por cada una de las seis artistas participantes, todas ellas concebidas en pequeño formato y creadas específicamente para esta exposición. El visitante encontrará una diversidad de estilos y miradas que, pese a sus diferencias, dialogan en torno a la memoria, la contención y la fuerza expresiva de lo mínimo.