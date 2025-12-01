La galería Espacio invoca la fuerza expresiva de lo mínimo en la exposición colectiva 'Post It'

La puesta cuenta con la participación de las artistas Gema Atoche, Rosa Cano, Carmen Chofre, Johanna Failer, Verónica Márquez y Laura Ríos, que han creado 72 obras para la ocasión

Cartel de la exposición
Cartel de la exposición H24

Huelva24

La galería Espacio 0 inaugura este jueves la exposición colectiva 'Post-It', en la que participan Gema Atoche, Rosa Cano, Carmen Chofre, Johanna Failer, Verónica Márquez y Laura Ríos. Tendrá lugar este jueves, 4 de diciembre, a las 20:00 horas en nuestra galería (calle Miguel Redondo, 52).

'Post-It' reúne un total de setenta y dos obras, doce por cada una de las seis artistas participantes, todas ellas concebidas en pequeño formato y creadas específicamente para esta exposición. El visitante encontrará una diversidad de estilos y miradas que, pese a sus diferencias, dialogan en torno a la memoria, la contención y la fuerza expresiva de lo mínimo.

