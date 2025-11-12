Raquel Salas se adentra con 'Piel' en «la vulnerabilidad, la introspección y la expresión más sincera de los sentimientos»

El ciclo 'nueveMásuno en el UNO' del restaurante Gran Vío Uno continúa su curso con la exposición 'Piel', de Raque Salas. Este miércoles 12 de noviembre, a las 20.00 horas se inaugura esta muestra, comisariada por Adrián Hernández.

Raquel Salas, natural de Minas de Riotinto, se adentra en la vulnerabilidad, la introspección y la expresión más sincera de los sentimientos a través de su obra.

Bajo el título 'Piel', la artista presenta una colección de obras realizadas a bolígrafo donde la pureza del trazo y la armonía cromática se convierten en vehículo de emociones. Sorprende su capacidad para generar una amplia gama de tonalidades partiendo únicamente de cuatro colores básicos, logrando una riqueza visual envolvente y profundamente sensible.

La muestra ofrecerá al público una experiencia cargada de sentimiento y verdad artística hasta el próximo 12 de diciembre.