Raquel Salas se adentra con 'Piel' en «la vulnerabilidad, la introspección y la expresión más sincera de los sentimientos»

La artista riotinteña expone en el ciclo 'nueveMásuno en el UNO' del restaurante Gran Vío Uno

Noa muestra su transgresor tratamiento del color en el ciclo 'nueveMásuno en el UNO'

El colectivo La Mercadería, embajador del grabado en el arranque del ciclo 'NueveMÁSuno en el UNO'

Una de las obras de la exposición 'Piel', de Raquel Salas
Una de las obras de la exposición 'Piel', de Raquel Salas H24
M. A. F.

M. A. F.

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ciclo 'nueveMásuno en el UNO' del restaurante Gran Vío Uno continúa su curso con la exposición 'Piel', de Raque Salas. Este miércoles 12 de noviembre, a las 20.00 horas se inaugura esta muestra, comisariada por Adrián Hernández.

Raquel Salas, natural de Minas de Riotinto, se adentra en la vulnerabilidad, la introspección y la expresión más sincera de los sentimientos a través de su obra.

Bajo el título 'Piel', la artista presenta una colección de obras realizadas a bolígrafo donde la pureza del trazo y la armonía cromática se convierten en vehículo de emociones. Sorprende su capacidad para generar una amplia gama de tonalidades partiendo únicamente de cuatro colores básicos, logrando una riqueza visual envolvente y profundamente sensible.

Imagen principal - Raquel Salas se adentra con &#039;Piel&#039; en «la vulnerabilidad, la introspección y la expresión más sincera de los sentimientos»
Imagen secundaria 1 - Raquel Salas se adentra con &#039;Piel&#039; en «la vulnerabilidad, la introspección y la expresión más sincera de los sentimientos»
Imagen secundaria 2 - Raquel Salas se adentra con &#039;Piel&#039; en «la vulnerabilidad, la introspección y la expresión más sincera de los sentimientos»

La muestra ofrecerá al público una experiencia cargada de sentimiento y verdad artística hasta el próximo 12 de diciembre.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app