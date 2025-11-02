21k Ciudad de Huelva: Doble récord de la prueba de los ganadores

Día de fiesta en la capital onubense con la celebración de la 21k Ciudad de Huelva, que sumó al récord de participantes -rozando los 1.400- y a la excelente organización dos nuevos récords de marcas en la general masculina y femenina. Meshack Kipkurgat Kirwa como Odile Nintije batieron con autoridad los mejores tiempos establecidos el pasado año.

Meshack Kipkurgat Kirwa paró el crono en 1:03:05, batiendo el registro de la prueba establecido por el ganador del pasado año, Jonathan Kipkoech Kamosong (Atletismo Calatayud), quien realizó un tiempo de 1:04:16. También mejoró este tiempo el segundo clasificado, Eric Nzambimana, que corrió en 1:03:52. Cerró el podio el prime ganador de la prueba en 2023, Mourad Ed Dafali, con 1:05:39. Cuarto fue el uruguayo Nicolás Cuestas (1:06:11) y quinto Bilal Marhoum (1:06:51).

Los cinco primeros fueron los únicos en bajar de la hora y diez minutos. A partir de ahí, hasta completar el top-10 Youssef Izikki (1:10:08), Youssef Ladib (1:12:18), Francisco Javier Martín Buceta (1:12:18), Juan Manuel Albarca Reyes (1:12:25) y Alejandro Illán De la Cruz (1:12:43).

En la general femenina también hubo récord. Odiele Nintije cruzó la línea de meta con 1:14:42, dejando obsoletos los 1:17.02 con los que ganó en 2024 Gema Martín Borgas (Club Bilbao Atletismo Santutxu). La segunda clasificada fue Paula Herrero (1:20:14) y tercera terminó Samana Zueva (1:24:13). Tras las posiciones de podio acabó cuarta la onubense Estefanía Rouco Baltasar (1:24:36) y quinta Teresa Díaz Ramos (1:24:36).

Las siguientes atletas en la clasificación general fueron Paula Rodríguez (1:29:01), Reme Robles (1:32:02), María Cárdenas (1:33:34), Sara Garduño (1:36:48) y Esperanza López Centella (1:37:52).