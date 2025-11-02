atletismo

21k Ciudad de Huelva: Doble récord de la prueba de los ganadores

Tanto Meshack Kipkurgat Kirwa como Odile Nintije batieron ampliamente las anteriores mejores marcas de la prueba onubense

Meshack Kipkurgat Kirwa, cruzando la línea de meta ALBERTO DÍAZ
Mario Asensio Figueras

Huelva

Día de fiesta en la capital onubense con la celebración de la 21k Ciudad de Huelva, que sumó al récord de participantes -rozando los 1.400- y a la excelente organización dos nuevos récords de marcas en la general masculina y femenina. Meshack Kipkurgat Kirwa como Odile Nintije batieron con autoridad los mejores tiempos establecidos el pasado año.

Meshack Kipkurgat Kirwa paró el crono en 1:03:05, batiendo el registro de la prueba establecido por el ganador del pasado año, Jonathan Kipkoech Kamosong (Atletismo Calatayud), quien realizó un tiempo de 1:04:16. También mejoró este tiempo el segundo clasificado, Eric Nzambimana, que corrió en 1:03:52. Cerró el podio el prime ganador de la prueba en 2023, Mourad Ed Dafali, con 1:05:39. Cuarto fue el uruguayo Nicolás Cuestas (1:06:11) y quinto Bilal Marhoum (1:06:51).

Los cinco primeros fueron los únicos en bajar de la hora y diez minutos. A partir de ahí, hasta completar el top-10 Youssef Izikki (1:10:08), Youssef Ladib (1:12:18), Francisco Javier Martín Buceta (1:12:18), Juan Manuel Albarca Reyes (1:12:25) y Alejandro Illán De la Cruz (1:12:43).

En la general femenina también hubo récord. Odiele Nintije cruzó la línea de meta con 1:14:42, dejando obsoletos los 1:17.02 con los que ganó en 2024 Gema Martín Borgas (Club Bilbao Atletismo Santutxu). La segunda clasificada fue Paula Herrero (1:20:14) y tercera terminó Samana Zueva (1:24:13). Tras las posiciones de podio acabó cuarta la onubense Estefanía Rouco Baltasar (1:24:36) y quinta Teresa Díaz Ramos (1:24:36).

Las siguientes atletas en la clasificación general fueron Paula Rodríguez (1:29:01), Reme Robles (1:32:02), María Cárdenas (1:33:34), Sara Garduño (1:36:48) y Esperanza López Centella (1:37:52).

