triatlón

Chamba comienza en Hawaii con un tercer puesto en la primera etapa del Mundial de Ultraman

El deportista onubense va tercero en la general tras ser tercero en la natación y segundo en el primer segmento de ciclismo

Chamba encara en Hawaii el objetivo de revalidar el título mundial de Ultraman: «Aspiro a repetir el sueño»

Chamba, campeón del Mundo de Ultraman: «He tenido que pedir un préstamo personal para defender mi título en Hawaii»

Chamba, en un momento del segmento de ciclismo de la primera etapa del Mundial de Ultraman
Chamba, en un momento del segmento de ciclismo de la primera etapa del Mundial de Ultraman H24

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El deportista onubense Juan Bautista Castilla 'Chamba' ha finalizado en tercera posición de la clasificación general la primera etapa del Campeonato del Mundo de Ultraman, que se celebra este fin de semana en Hawaii.

Chamba completó en tercera posición la prueba de natación en aguas oceánicas desde la Bahía de Kailua hasta de Keauhou con un tiempo de 3:22:11, a 17 minutos del primer clasificado, el ruso Max Kniazev.

Imagen principal - Chamba comienza en Hawaii con un tercer puesto en la primera etapa del Mundial de Ultraman
Imagen secundaria 1 - Chamba comienza en Hawaii con un tercer puesto en la primera etapa del Mundial de Ultraman

Después el triatleta de Valverde del Camino hizo segundo después en la primera etapa de 145 kilómetros de ruta en bicicleta entre la propia Bahía de Keauhou y el Campamento Militar de Kilauea, en el Parque Nacional de los Volcanes.

Lo hizo con un tiempo de 5:11:50 y con buenas sensaciones en general en un trazado de tremenda exigencia, que alcanza por momentos desniveles de 2.300 metros. Tras esta etapa inicial, Chamba es tercero con un tiempo global de 8:34:01.

Chamba comienza en Hawaii con un tercer puesto en la primera etapa del Mundial de Ultraman

La etapa de este sábado es entera de ruta en bicicleta con un recorrido de 276 kilómetros que parte del Parque Nacional de los Volcanes para regresar a la Bahía de Keauhou.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app