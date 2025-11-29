Chamba comienza en Hawaii con un tercer puesto en la primera etapa del Mundial de Ultraman

El deportista onubense Juan Bautista Castilla 'Chamba' ha finalizado en tercera posición de la clasificación general la primera etapa del Campeonato del Mundo de Ultraman, que se celebra este fin de semana en Hawaii.

Chamba completó en tercera posición la prueba de natación en aguas oceánicas desde la Bahía de Kailua hasta de Keauhou con un tiempo de 3:22:11, a 17 minutos del primer clasificado, el ruso Max Kniazev.

Después el triatleta de Valverde del Camino hizo segundo después en la primera etapa de 145 kilómetros de ruta en bicicleta entre la propia Bahía de Keauhou y el Campamento Militar de Kilauea, en el Parque Nacional de los Volcanes.

Lo hizo con un tiempo de 5:11:50 y con buenas sensaciones en general en un trazado de tremenda exigencia, que alcanza por momentos desniveles de 2.300 metros. Tras esta etapa inicial, Chamba es tercero con un tiempo global de 8:34:01.

La etapa de este sábado es entera de ruta en bicicleta con un recorrido de 276 kilómetros que parte del Parque Nacional de los Volcanes para regresar a la Bahía de Keauhou.