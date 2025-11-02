5k Ciudad de Huelva: Zakaria Boufaljat y Celia Romero dejan la victoria en casa

El 5k Ciudad de Huelva cumplió este domingo con nota con su papel de antesala de la 21k Ciudad de Huelva. Una prueba atractiva, rápida y de nivel, abrió la jornada atlética en la capital onubense, con más luces que nubes. Y la victoria se quedó en casa, pues dos onubense se alzaron con el triunfo: Zakaria Boufaljat y Celia Romero Gallardo.

El atleta onubense, residente en El Rompido y perteneciente al Nerja Atletismo, cumplió con los pronósticos sobradamente. Voló para dar espectáculo por las calles del centro y más allá. Le escoltaron en el podio Jaime Barhoum y Santiago Muros.

En la prueba femenina, ganó otra habitual de las pruebas de la provincia, Celia Romero Gallardo, en lo más alto de un podio cerrado por la onubense Alba López Calero.