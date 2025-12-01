Emilio Martín recoge en la Gala Huelva Deporte un premio que llevará su nombre: «Siempre me he sentido muy valorado y muy querido en mi tierra»

El auditorio de la Casa Colón, lleno hasta la bandera, ha acogido la Gala Huelva Deporte 2025, con la que el Ayuntamiento ha querido premiar y reconocer los logros de deportistas, equipos y personas relacionadas con el deporte en Huelva. De este modo, más de cien deportistas onubenses entre federaciones, clubs e individuales han recibido un reconocimiento por los hitos deportivos conseguidos durante este año.

Tal y como ha afirmado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, se trata de la primera vez en la que se va a premiar de manera conjunta a todos los deportistas onubenses, «para agradecerles el esfuerzo, la dedicación y el talento en cada una de las diferentes disciplinas que practican, porque todos son orgullo de Huelva y así se les tenía que reconocer públicamente». En este sentido, Miranda ha recordado que hoy se ha rendido homenaje a los deportistas por sus éxitos deportivos, «pero también por el ejemplo que son para todos al encarnar valores como la superación y la deportividad».

Precisamente como ejemplo de valores y méritos deportivos, el Consistorio ha decidido entregar el primer premio a la trayectoria deportiva de la Gala Huelva Deporte a Emilio Martín, «quien como deportista ha tenido una trayectoria envidiable, algo que le ha convertido en auténtico referente para jóvenes y mayores, pero sin duda su mejor carrera la está corriendo fuera de las pistas, dónde también está siendo un ejemplo de superación cada día». Durante la entrega, la alcaldesa ha sorprendido al deportista anunciando que a partir de ahora este reconocimiento pasará a llamarse 'Premio Emilio Martín a la trayectoria', «para que tanto ahora como las generaciones venideras sepan de tu legado y sobre todo, conozcan lo orgullosos que estamos los onubenses de ti».

Así, un agradecido Emilio Martín ha afirmado que un reconocimiento de estas características «es especial y además, más en las circunstancias personales que todos sabéis que estoy pasando, así que si ya de por sí uno agradece que se le reconozca el trabajo que ha hecho, en estos momentos pues quizás cobre todavía un poquito más de relevancia». Martín también ha asegurado que aunque el dicho afirma que nadie es profeta en su tierra, «yo creo que puedo decir que conmigo al menos eso no se ha cumplido, porque siempre me he sentido muy valorado y muy querido en mi tierra, de la que me siento muy orgulloso».

El atleta también ha valorado muy positivamente la celebración de la Gala Huelva Deporte, «creo que es importante que una ciudad como Huelva, que en los últimos años sobre todo está apostando tanto por el deporte, tenga su propio certamen para reconocer a los deportistas más destacados de la temporada, las trayectorias deportivas y las jóvenes promesas, y se valore el trabajo de los deportistas onubenses, porque tenemos nivel suficiente como para ello».