La HUEX Gran Fondo se suspende por la entrada de una borrasca y para «garantizar la seguridad de los participantes»

La organización de la prueba de bicicleta todoterreno HUEX Gran Fondo ha quedado suspendida por el mal tiempo. La prueba iba a celebrarse este sábado desde Aracena, pero la previsión de la Aemet con intensas precipitaciones, ha hecho que los organizadores se vean obligados a suspender la prueba y emplazar a los participantes a la edición de 2026.

Según han explicado los organizadores a través de un video comunicado en las redes sociales, manejaban unas previsiones de la Aemet en las que en la mañana del sábado había una ventana sin lluvias. Sin embargo, este viernes el pronóstico ha empeorado y desde las 10.00 horas entra una borrasca que podría dejar hasta 20 litros por metro cuadrado con «precipitaciones fuertes», con entre un 40 y un 75% de probabilidad.

«Tenemos activado nivel amarillo por precipitaciones y teniendo la certeza con una previsión fiable a 24 horas vistas, nos hemos visto obligados a suspender la prueba para garantizar la seguridad de los participantes», señala el comunicado. Los organizadores comparten su «pena» por esta decisión y emplazan a los inscritos a revisar su correo electrónico, donde recibirán «las opciones compensatorias» previstas para ellos.

Un bonito y duro recorrido por la Sierra

Con esta prueba la provincia de Huelva iba a convertirse nuevamente en epicentro del ciclismo andaluz. Esta competición es una nueva prueba impulsada por la marca HUEX, que se iba a sumar a la HUEX Non Stop y la HUEX MTB.

El recorrido previsto atravesaba algunos de los municipios más pintorescos y emblemáticos de la sierra onubense como Aracena, que iba a ser el punto de partida, además de Campofrío, Granada de Río Tinto, Higuera de la Sierra, Puerto Moral, Corteconcepción, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, La Nava, Jabugo, Castaño del Robledo, Fuenteheridos, Alájar y Linares de la Sierra.