El PAN Moguer se rearma en La Mancha (27-29)

Saltito de calidad para el PAN Moguer, que con su importante triunfo ante el Balonmano Bolaños de Ciudad Real por 27-29 se consolida en la zona templada de la clasificación del Grupo F de la Primera Nacional y coge nuevamente confianza tras su reciente pinchazo al empatar en casa frente al colista Balonmano Herencia (23-23) la semana pasada.

El cuadro dirigido por Javier Ollero marcha octavo en la tabla igualado a 16 puntos con el propio Bolaños y el Algeciras, estando situado a sólo un punto además del Melilla, que marcha cuarto, y el Palma del Río. Ahora tendrá un hueso duro de roer recibiendo en el Zenobia Campubrí al Dolmenes Antequera, segundo en la clasificación.

El duelo en tierras manchegas de esta tarde ha sido muy duro y equilibrado hasta el final. En el ecuador del primer acto se registraban tablas (7-7, min. 15) en el marcador, mientras que al descanso el PAN Moguer se imponía por la mínima (12-13, min. 30).

Con el paso del tiempo el equipo amarillo fue tomando distancias en el electrónico (17-20, min. 45) hasta acabar llevándose una importante y revitalizadora victoria por un tanteo de 27-29.

Máximos artilleros.

En las filas onubenses el máximo goleador, con seis dianas, fue Antonio Soriano, mientras que Iván Pérez y Juan Domínguez anotaron cinco cada uno de ellos, y en las locales destacó Victoriano Alises con siete.

ACTA DEL PARTIDO