Rocío Espada conquista la Copa Andalucía de Duatlón Cros: «Cuando el trabajo se hace desde la humildad, la honradez y la honestidad llegan buenos resultados»

Rocío Espada se propuso volver al deporte que ama hace tres meses, tras tres años de su retirada. Lo hacía con el compromiso y pasión que siempre le ha puesto y ha ganado, como si no hubiera pasado el tiempo, todas las competiciones. Conquistó el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cros en Carabuey (Córdoba), luego ganó en Marmolejo (Jaén) y este fin de semana se apuntó con la victoria en Guadix (Granada) la Copa Andalucía de la especialidad.

La deportista onubense del CT Costal del Sol se impuso en la línea de meta con un tiempo de 1:46:17 tras realizar el mejor tiempo en el primer segmento de carrera (26:07) y el de ciclismo BTT (1:05:54) y marcar el segundo mejor crono en el segundo y definitivo tramo de carrera a pie (14:15). Segunda fue Ana Estévez Guerrero (ADSevilla, 1:49:12) y tercera Nieves Cantos Bertos (CD Vas 1.49:53).

«Hay veces que se expresa mejor lo que una siente con imágenes que con palabras, pues ahí van. Semana dura, muy dura pero cuando el trabajo se hace desde la humildad, la honradez y la honestidad llegan buenos resultados», manifestó en las redes sociales Espada, que quiso dar la enhorabuena al resto de compañeras, a la organización y su equipo por unos circuitos «espectaculares». Igualmente se acordó de su club y a «todos los que me empujáis día a día».

También comentó que «con el frío como mi peor enemigo me alzo con la victoria y así me proclamo de manera totalmente inesperada cuando decidí volver en campeona de la copa de Andalucía de Duatlón Cros».