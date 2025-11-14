Las becas de la Fundación Atlantic Copper para alumnos de la Universidad de Huelva pueden solicitarse hasta final de año

La Fundación Atlantic Copper ha abierto la decimoséptima convocatoria de becas dirigida a estudiantes universitarios matriculados en el curso 2025-2026 en la Universidad de Huelva. Estas ayudas tienen como objetivo facilitar el acceso y la continuidad en los estudios superiores a jóvenes con un buen expediente académico y con recursos económicos limitados.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, las becas están destinadas a cubrir los costes de matrícula, en caso de que no estén subvencionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como a ayudar en la compra de material académico, gastos de transporte o alojamiento, en función de la situación económica de cada estudiante.

Así, el plazo de solicitud permanecerá abierto del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, y las bases completas de la convocatoria, junto con los formularios de inscripción, pueden consultarse en la web de la Fundación.

Podrán optar a estas becas los estudiantes de Grado y Máster Oficial con nacionalidad española que procedan de entornos socioeconómicos con dificultades para afrontar los costes de los estudios universitarios y cumplan los criterios de renta y patrimonio establecidos por el Ministerio de Educación.

Los beneficiarios recibirán una ayuda general para el pago de la matrícula, siempre que este no esté cubierto por una beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional u otra equivalente, junto a otra ayuda específica de entre tres tipos: para material académico (tipo A), para material académico y gastos de desplazamiento (tipo B) o para material académico, gastos de desplazamiento y estancia fuera del hogar familiar (tipo C).

Requisitos de los solicitantes

Para los nuevos estudiantes universitarios, se exige una nota media mínima de ocho sobre diez en la Prueba de Acceso a la Universidad o en el expediente de Formación Profesional de Grado Superior, haberse matriculado en la Universidad de Huelva con un mínimo de 60 créditos y no haber repetido curso en sus estudios previos.

En el caso de los alumnos ya universitarios que optan por primera vez o solicitan la renovación de una beca concedida anteriormente deberán haber superado todos los créditos del curso anterior, matricularse de un mínimo de 60 créditos y contar con una nota media mínima que será de 8,25 para los estudios de la facultad de Humanidades; 8 para los de Ciencias de la Educación, Enfermería, Ciencias del Trabajo, Ciencias Experimentales, Derecho, Empresariales y Turismo, y 7,5 para Ingeniería, Arquitectura y Enseñanzas Técnicas.

Los estudiantes de Máster Oficial deberán matricularse de 60 créditos o del número máximo que permita la normativa propia de la Universidad de Huelva, y acreditar una nota media mínima de 8 en el curso anterior o en su expediente de Grado. La Comisión de Otorgamiento optará por uno u otro criterio en función del número de créditos superado en el último curso del Grado de acceso al Máster.

De este modo, la directora general de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, ha subrayado que este programa de becas «representa uno de los ejes estratégicos de nuestra Fundación y reflejan nuestro compromiso por fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, así como la promoción y reconocimiento del talento». Desde su primera convocatoria en 2009, la Fundación Atlantic Copper ha concedido alrededor de 900 becas, entre universitarias (UHU y Erasmus +), Becas Comedor, superando estas ayudas los 756.000 euros.