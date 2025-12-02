Mínimo descenso del paro en Huelva durante noviembre con menos contratos firmados y la mayoría, temporales

El paro registrado en la provincia de Huelva durante el mes de noviembre ha bajado un -0,92% con respecto al mes de octubre, restando 290 desempleados a las listas del Servicio Andaluz de Empleo (164 hombres y 126 mujeres), según datos facilitados por la Junta. Esta bajada del paro sitúa a la provincia con un total de 31.186 parados registrados (12.870 hombres y 18.316 mujeres). Con respecto a los últimos doce meses, el desempleo ha disminuido en 3.519 personas, esto es, un -10,14%.

Por sectores, el desempleo ha subido en el colectivo de personas sin empleo anterior, un 0,41% (un incremento de 13 personas más). Las bajadas se experimentan en la construcción, que se reduce un -2,11% (con 52 personas menos), la industria, con un -1,47% (hay 21 personas menos), en los servicios, que baja -1,06% (con 219 personas menos) y la agricultura, con un -0,30% (son 11 personas menos).

En comparación con el mes de noviembre de 2024, el paro registrado ha bajado en todos los sectores, siendo el mayor descenso porcentual la Agricultura, con un - 19,52% (hay 895 personas menos), seguido de la construcción con un -17,81% (523 personas menos) y la industria con un -9,99% (restándose del SAE un total de 156 personas). El sector servicios ha registrado bajada del -8,02% (hay 1.785 personas menos) y el colectivo sin empleo anterior experimenta una merma del -4,74% (son 160 personas menos).

6.797 contratos menos

En cuanto a las contrataciones, el pasado mes se realizaron en la provincia de Huelva 17.886 nuevos contratos (10.454 hombres y 7.432 mujeres), registrándose 6.797 contratos menos que en el pasado mes de octubre y 898 contrataciones menos que en el mismo mes que el año pasado.

Del total de contratos firmados en el pasado noviembre en Huelva, 7.239 contratos han sido indefinidos (40,5%), frente a los 10.647 contratos temporales (53,4%). Es decir, el empleo creado no fue de tanta calidad a tenor de la temporalidad.