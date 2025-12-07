Las nuevas balizas V16 obligatorias de la DGT se pueden comprar en las oficinas de Correos por este precio: «No esperéis al último día»

A pocas semanas de que entren en vigor las nuevas balizas V16 conectadas, la Dirección General de Tráfico (DGT) vuelve a insistir en su mensaje: conviene adquirirlas cuanto antes. Estos dispositivos serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026, con la entrada en vigor del Real Decreto 1030/2022, que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Su objetivo es mejorar la seguridad en carretera y reducir el riesgo de atropellos al señalizar averías o accidentes sin necesidad de abandonar el vehículo.

Correos ha comenzado a vender estas balizas en sus oficinas de toda España y en su canal online, ofreciendo una alternativa para los conductores que aún no se han equipado con este sistema. El propio director de la DGT, Pere Navarro, ha reiterado que "no esperemos al último día" para adquirirlas, ante el notable aumento de la demanda.

Dónde se pueden comprar y qué modelos ofrece Correos

Desde hace unas semanas, Correos comercializa las balizas V16 homologadas por la DGT en sus 2.380 oficinas, en su web Correos Market y también a través de los 6.000 carteros rurales que operan en zonas de difícil acceso. Se trata de una de las vías de distribución más amplias habilitadas para poner estos dispositivos al alcance de cualquier conductor.

Correos ofrece varios modelos ya verificados conforme a los requisitos del Real Decreto 1030/2022, que regula su uso. Todas las unidades que comercializa son geolocalizables, es decir, capaces de enviar la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0 para facilitar la asistencia y alertar al resto de usuarios de la vía.

Precio de las balizas V16 en Correos

El precio de estas nuevas señales luminosas V16 varía en función del modelo. En Correos, actualmente hay tres en venta: el modelo básico por 41,95 euros, el modelo Pool Line por 48,94 euros y el modelo bip&drive por 59,90 euros.

Todos los modelos están homologados por la DGT e incluyen envío gratuito en el caso de compra online, según informa Correos. Estos dispositivos deben contar obligatoriamente con conectividad incorporada, cuyo servicio de datos está incluido en el precio final del producto.

Los tres modelos de baliza V16 comercializados por Correos en España h24

Por qué las balizas V16 sustituyen a los triángulos

La DGT ha establecido que los triángulos de emergencia dejarán de usarse a partir del 1 de enero de 2026. El motivo es simple: aumentar la seguridad. Con las nuevas balizas no es necesario salir del vehículo para señalizar la incidencia, lo que reduce de forma notable el riesgo de atropello en vías rápidas y condiciones de baja visibilidad.

Su uso será obligatorio para todos los conductores de turismos, motocicletas, furgonetas y vehículos ligeros. Además, las balizas deben colocarse en la parte superior del vehículo para garantizar su visibilidad a distancia.

¿Qué requisitos deben cumplir para ser válidas?

Para asegurarse de que se está adquiriendo una baliza V16 homologada por la DGT, debe tenerse en cuenta la normativa oficial que las regula, que contempla los siguientes requisitos:

-Emitir un destello amarillo automático de alta intensidad, visible a mínimo 1 kilómetro.

-Ser magnéticas, para colocarse fácilmente sobre el techo del vehículo.

-Incluir conectividad que permita enviar datos a DGT 3.0.

-Haber superado el proceso de homologación oficial, cuyo código debe figurar en el dispositivo.

Si el dispositivo no cumple estos requisitos o no está certificado por la DGT, no será válido a efectos legales. En la página web del organismo oficial se pueden conocer todos los detalles sobre este nuevo sistema de señalización.