Estos son los establecimientos de Huelva que han recibido un Solete Repsol: se encuentran en Huelva, Ayamonte y Lepe

La gastronomía onubense tiene nuevos motivos para brindar estas fiestas. La Guía Repsol, en su última entrega de galardones celebrada este lunes 1 de diciembre en Granada, ha distinguido a cinco establecimientos de la provincia de Huelva con su preciado Solete, esa pegatina amarilla que reconoce a los lugares informales, cercanos y con una propuesta de calidad al tiempo que asumible por cualquier bolsillo.

En esta edición, marcada por la proximidad de las reuniones navideñas, el reparto ha sido especialmente generoso con la provincia, que suma estos cinco sellos de calidad a un listado nacional que ya supera los 5.000 locales reconocidos. Lejos de buscar la alta cocina muchas veces inaccesible, estos premios celebran esos rincones cotidianos que recomendarías a un amigo sin dudarlo.

Huelva capital: tradición cofrade y dulcería histórica

Tres de los nuevos Soletes se quedan en la capital, consolidando su oferta de tapeo y repostería de calidad. La Taberna Denfrente, ubicada en la calle Méndez Núñez, es uno de los nuevos templos reconocidos. Este establecimiento no solo destaca por su excelente selección de vinos generosos del Marco de Jerez, Montilla y Condado de Huelva, sino por su atmósfera cofrade, convirtiéndose en un punto de encuentro esencial para los amantes de la Semana Santa y el tapeo tradicional.

En una vertiente diferente, Charlotte, situado en plena Gran Vía, ha sido galardonado por su propuesta de gastrobar versátil. La guía ha valorado especialmente su capacidad para transformarse a lo largo del día, ofreciendo desde desayunos hasta una cuidada coctelería, ideal para las sobremesas y tardes festivas que se avecinan.

El trío capitalino lo completa Nova Ruiz, una institución dulcera con cinco generaciones de historia. Su reconocimiento llega en el momento justo, cuando los onubenses acuden en busca de sus dulces de temporada y, muy especialmente, de su afamado roscón de reyes, reafirmando el valor de los obradores artesanos frente a la producción industrial.

La Taberna Victoria, en Ayamonte, fundada hace 121 años tripadvisor

La provincia: innovación en Lepe y solera en Ayamonte

Más allá de la capital, la Guía Repsol ha puesto sus ojos en la costa. En Lepe, la Pastelería La Torre se ha hecho con el distintivo gracias a la labor de Sergio Ortiz. Este obrador ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre la repostería tradicional local —con la famosa coca de Lepe como estandarte— y la innovación técnica, incorporando ingredientes como la mantequilla de aceite de oliva a sus creaciones.

Finalmente, en el extremo occidental, la Taberna Victoria de Ayamonte recibe un merecido homenaje a su longevidad. Fundada en 1904, esta esquina clásica mantiene intacta su esencia, ofreciendo productos sencillos pero de máxima calidad, como su atún en aceite casero y el pulpo, demostrando que la autenticidad sigue siendo el mejor reclamo gastronómico más de un siglo después.

Con estas incorporaciones, Huelva refuerza su posición en el mapa gastronómico andaluz y suma propuestas que van desde la barra de bar de toda la vida hasta la pastelería de autor, todas bajo el denominador común de la calidad sin pretensiones.