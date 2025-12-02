La receta más saludable del tradicional potaje de alubias: el mejor aliado para combatir el frío

1. Remojar desde la víspera

Como siempre ponemos en remojo las alubias desde el día anterior

El plato ya elaborado B.R.

2. Cocer las alubias con ajos, laurel y chorizo

En una olla a presión o en la que estéis acostumbrados a utilizar, ponemos las alubias, escurridas del agua en el que se ablandaron, media cabeza de ajos, una hoja de laurel y algunas rodajas de chorizo fresco (insisto, opcional), Cubrimos de agua, como un dedo por encima de las legumbres, y al fuego medio con el pitorro puesto en el caso de que seáis unos antiguos como servidor que no ha abandonado las viejas ollas exprés.

3. Sofreír las verduras

Mientras se hacen las alubias procedemos a hacer un refrito con puerro, apio, zanahoria, pimiento y calabacín, todo conveniente picado, pero dejándolas crocantes, casi crudas. Se trata de saltearlas solamente.

4. Asustar las alubias

A la media hora apartamos la olla del fuego y dejamos que salga todo el vapor por el pitorro para abrirla y echar agua fría, el célebre susto que se les da a las alubias, que dicen es conveniente porque se hacen mejor y salen más blandas. Vayan ustedes a saber.

5. Incorporar el sofrito de verduras

Y ya que la tenemos abierta por lo del susto, pues añadimos todo el refrito de verduras, que deberán estar al dente, no demasiado hechas.

6. Sazonar y remover

Es el momento de añadir sal, pimienta, pimentón y perejil. A remover, pero con cuidado, mejor unos meneos que meter el cucharón.

7. Cocinar hasta que estén tiernas

Ya podemos dejar la olla sin tapar para ir viendo como las alubias acaban de ponerse tiernas, lo cual será, dependiendo del tiempo de remojo y de las propias alubias, no más de media hora. También se puede deducir el tiempo que le resta por el agradable olor que desprende el potaje y abarca la cocina y habitaciones o estancias más cercanas (1).

8. Servir

A la hora de servir se recomienda un plato de piparras en mitad de la mesa, que es ahora lo más moderno, pero en mi casa y de toda la vida se ponía la vinagrera en mitad de la mesa y el que quisiera le echaba un chorrito mínimo de vinagre al plato de alubias, al gusto de cada cual, claro está.