Aprendí este guiso hace 50 años y sigo haciéndolo igual: el tajine de pollo y verduras con cuscús que conquista a todos

1. Sofreír la carne con cebolla y ajo

Si disponemos de un tajine (2), pues bien, si no, pues en la cazuela de fondo grueso que tengáis más a mano. Se pone el pollo o el pavo cortado en tacos, o el cordero si es de vuestro gusto, junto a media cebolla troceada y un diente de ajo laminado. Se hará siempre a fuego lento.

El plato ya elaborado b.r.

2. Añadir las especias a la carne

Alegramos la carne con las especias, y aquí cada cual que elija las que más le gusten. Lo normal es guiarse por lo que ponemos en los ingredientes, pero siempre es bueno hacer la comida, como todo en la vida, a nuestro gusto.

3. Añadir verduras y agua de azahar

Añadimos las verduras troceadas, damos una vuelta y alegramos el tajine con agua de azahar.

4. Cocinar a fuego lento y tapado

Vigilamos que no se quede seco, pero si lo estáis haciendo a fuego lento y tapado el tajine o la cazuela, seguro que no, porque la cebolla va incorporando el agua. En caso contrario bajad el fuego más todavía y añadid algo de agua, poca en todo caso.

5. Agregar pasas y frutos secos

Añadimos uvas o ciruelas pasas, más los frutos secos que nos apetezcan: nueces, piñones, avellanas, almendras… Removemos con cuchara de palo.

6. Incorporar la miel y la canela

Dejamos que la carne se vaya haciendo y diez minutos después añadimos miel y canela. A mover e integrar.

7. Hidratar y preparar el cuscús

Mientras la carne se pone blanda, y no olvidéis vigilar para que no se quede seco, podemos ir hidratando el cus cus, simplemente poniéndolos en remojo de forma que quede cubierto como con un dedo de agua. Veréis cómo se hidrata en poco tiempo y el agua desaparece. Se puede calentar un poco antes de servirlo en el microondas. Luego bastará separar los granos de la sémola con un tenedor y ya tenemos el cus cus listo para colocarlo en el fondo de cada plato.

8. Servir sobre el cuscús y decorar

Cuando la carne esté tierna habremos acabado. Presentamos en el plato con cus cus en el fondo y adornamos con sésamo y perejil o culantro, o ambos dos, recién picado por encima.