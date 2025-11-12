Arroz y Brasa cierra el círculo de nuevos bares en la calle San Sebastián de Huelva

En cuestión de un par de meses la calle San Sebastián de Huelva ha pasado de no contar apenas con bares, a excepción de la coctelería Dalí, a disponer de cuatro nuevos, si bien por ahora sólo han abierto sus puertas dos de ellos y los otros dos lo harán en las próximas semanas.

Hace menos de un mes abrió la cafetería El Árabe y la semana pasada lo hizo la cafetería Raíz Común. En breve concluirán las obras de la cervecería marisquería La Gamba de Huelva y también va a abrir de manera inminente un nuevo restaurante que llevará por nombre Arroz y Brasa.

La Gamba de Huelva colocó hace unos días un cartel en su escaparate en el que informaba de que precisa de camareros/as. Está situada en el inicio de la calle San Sebastián, enfrente de la rotonda de Los Litri y donde hasta el año 2021 estuvo ubicado el restaurante marroquí Fez.

Unos metros más adelante, y al pasar la coctelería Dalí, se encuentra el antiguo Molly Malone, que después de que allí fracasaran locales como el Tardeo y el Moa Club ahora ha abierto con una nueva denominación. Se trata de la cafetería Raíz Común.

Es un nuevo espacio consciente que une gastronomía, cultura y bienestar. Con el lema «Desde la raíz a la cima» nace con la vocación de convertirse en un referente de convivencia consciente, arte, salud integral y comunidad. El espacio cuenta con un escenario cultural concebido como un lugar de encuentro y producción creativa. En él se celebrarán microabiertos, presentaciones literarias, recitales, proyecciones y encuentros con artistas locales y de otros lugares, fomentando el intercambio y la diversidad cultural.

La cafetería consciente ofrece una carta basada en productos locales, ecológicos y de temporada, con opciones veganas, sin gluten y elaboraciones artesanas. Además de desayunos y meriendas, presenta una propuesta de cocina saludable y variada, con platos fríos y calientes elaborados en colaboración con proveedores de calidad. El ambiente invitará a la calma y al disfrute pausado, con zonas de lectura, wifi y rincones pensados para el trabajo tranquilo o la conversación.

Almoraima y Bonilla

Después se encuentra El Árabe, local dedicado fundamentalmente a cafés, copas y cachimbas en un ambiente íntimo. Ya ha abierto, tomando el testigo de un escenario bastante similar que ya cerró hace tiempo como era el Almoraima.

Y justo al lado, y también antes de llegar a la rotonda de los bomberos de la avenida de Andalucía, va a abrir un restaurante con el nombre Arroz y Brasas, concretamente donde anteriormente estuvieron el Bonilla o el Coliseo.