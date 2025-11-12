Arroz y Brasa cierra el círculo de nuevos bares en la calle San Sebastián de Huelva

Se suma a El Árabe y Raíz Común, que ya han abierto, y La Gamba de Huelva, que lo hará en breve

¿La tercera será la definitiva para que el local del emblemático Molly Malone de Huelva deje de estar maldito?

El runrún: ¿Vuelven los bares a la calle San Sebastián?

En cuestión de un par de meses la calle San Sebastián de Huelva ha pasado de no contar apenas con bares, a excepción de la coctelería Dalí, a disponer de cuatro nuevos, si bien por ahora sólo han abierto sus puertas dos de ellos y los otros dos lo harán en las próximas semanas.

Hace menos de un mes abrió la cafetería El Árabe y la semana pasada lo hizo la cafetería Raíz Común. En breve concluirán las obras de la cervecería marisquería La Gamba de Huelva y también va a abrir de manera inminente un nuevo restaurante que llevará por nombre Arroz y Brasa.

La Gamba de Huelva colocó hace unos días un cartel en su escaparate en el que informaba de que precisa de camareros/as. Está situada en el inicio de la calle San Sebastián, enfrente de la rotonda de Los Litri y donde hasta el año 2021 estuvo ubicado el restaurante marroquí Fez.

Unos metros más adelante, y al pasar la coctelería Dalí, se encuentra el antiguo Molly Malone, que después de que allí fracasaran locales como el Tardeo y el Moa Club ahora ha abierto con una nueva denominación. Se trata de la cafetería Raíz Común.

Es un nuevo espacio consciente que une gastronomía, cultura y bienestar. Con el lema «Desde la raíz a la cima» nace con la vocación de convertirse en un referente de convivencia consciente, arte, salud integral y comunidad. El espacio cuenta con un escenario cultural concebido como un lugar de encuentro y producción creativa. En él se celebrarán microabiertos, presentaciones literarias, recitales, proyecciones y encuentros con artistas locales y de otros lugares, fomentando el intercambio y la diversidad cultural.

La cafetería consciente ofrece una carta basada en productos locales, ecológicos y de temporada, con opciones veganas, sin gluten y elaboraciones artesanas. Además de desayunos y meriendas, presenta una propuesta de cocina saludable y variada, con platos fríos y calientes elaborados en colaboración con proveedores de calidad. El ambiente invitará a la calma y al disfrute pausado, con zonas de lectura, wifi y rincones pensados para el trabajo tranquilo o la conversación.

Almoraima y Bonilla

Después se encuentra El Árabe, local dedicado fundamentalmente a cafés, copas y cachimbas en un ambiente íntimo. Ya ha abierto, tomando el testigo de un escenario bastante similar que ya cerró hace tiempo como era el Almoraima.

Y justo al lado, y también antes de llegar a la rotonda de los bomberos de la avenida de Andalucía, va a abrir un restaurante con el nombre Arroz y Brasas, concretamente donde anteriormente estuvieron el Bonilla o el Coliseo.

