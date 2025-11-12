El cazón más famoso de Huelva se sirve en este restaurante: «El alma del Mercado del Carmen»

El pescado es una de las señas de identidad gastronómica de Huelva. En toda la provincia, la cocina marinera se impone con platos donde el producto fresco marca la diferencia. Las puntillitas del Chiringuito Bárbaro en El Portil, el morrillo de atún de Casa Luciano en Ayamonte o la raya al pimentón de Casa A'Poliña Calviño son solo algunos ejemplos de esa tradición.

Se comprueba con platos como los mencionados que el recetario onubense mantiene una relación estrecha con el mar y con las preparaciones sencillas que resaltan su sabor. Ahora bien, otra elaboración que destaca es el cazón. Y el más famoso de toda Huelva se sirve en un restaurante de la capital que lo ha convertido en su especialidad más reconocida.

Este es el restaurante que sirve el cazón más famoso de Huelva

El sitio al que nos referimos es el Bar Restaurante Casa Miguel, todo un clásico en la capital onubense. Fundado en 1868, es considerado el bar más antiguo de Huelva y hoy sigue en marcha gracias a María Eugenia y su hermana, que han sabido mantener la esencia familiar del negocio. Su fórmula es sencilla, a base de recetas de siempre, producto fresco del Mercado del Carmen y precios accesibles.

Bar Restaurante Casa Miguel Dirección: Calle Villa de Madrid, s/n (Mercado del Carmen) - 21001 Huelva.

Teléfono: 626 60 99 90.

Horario: de martes a sábado, de 06.00 a 17.00 horas. Cierra los lunes y los domingos.

Web: no tiene, sino página de Facebook.

En Casa Miguel se viene a tapear bien. El plato que ha hecho famoso al local es su cazón, considerado por muchos el mejor de Huelva. Aparte, la carta es amplia, con tapas desde 3 euros y una selección que refleja lo mejor de la gastronomía onubense, como gambas, chocos, tortillitas de camarones, albóndigas de sepia o una buena fritura.

Plato de cazón en adobo servido en Casa Miguel H24

En un ambiente humilde, con una gran terraza muy de mercado, Casa Miguel demuestra que la tradición y la calidad siguen siendo la mejor combinación.