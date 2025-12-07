Esta pastelería de Huelva hace uno de los mejores roscones de Reyes de España según la Guía Repsol: «Es una dulce institución referente»

En Huelva hay cafeterías y pastelerías que se han hecho un nombre gracias a productos muy concretos. Los dulces XXL de la Cafetería Galaroza, el chocolate de la Pastelería Dioni o los churros de la Cafetería Churrería Mario son muy buenos ejemplos de ello.

Ahora bien, con la Navidad a la vuelta de la esquina, llega también la búsqueda del roscón de Reyes perfecto. Y en la provincia de Huelva, donde ya se ha comprobado que existe una importante tradición repostera, merece la pena fijarse en una pastelería en la que preparan algunos de los mejores roscones de España.

Esta es la pastelería de Huelva donde se hace uno de los mejores roscones de Reyes de España

En Lepe se encuentra la pastelería La Torre, la cual ha ganado bastante reconocimiento en los últimos años por su forma de trabajar y la calidad de sus productos. Su obrador apuesta por la pastelería artesanal de verdad, elaborando todas sus piezas con ingredientes de proximidad y utilizando únicamente aceite de oliva virgen extra.

Esa filosofía, unida a un control minucioso del proceso, se traduce en dulces muy cuidados, desde sus pasteles hasta su roscón de Reyes, que la Guía Repsol ha destacado entre los mejores del país. «Deliciosos pasteles artesanales horneados en obrador propio desde hace 25 años. Una dulce institución referente con unos roscones de Reyes considerados de los mejores del país«, especifica.

Roscón de Reyes elaborado en la pastelería La Torre, en Lepe Facebook / Pastelería La Torre

Además de su popular roscón de Reyes, La Torre prepara otras especialidades navideñas, como su panettone artesanal, elaborado siguiendo recetas tradicionales y con ingredientes de primera calidad. De esta forma, tanto si es para comprar y llevar como para degustar allí, La Torre se ha convertido en un referente para quienes buscan una repostería de calidad.