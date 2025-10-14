Restaurante DGústate El Portil, Huelva: carta, información y horarios

En la costa de Huelva, Dgústate se ha convertido en uno de esos lugares que transforman una comida en una experiencia. No es un restaurante al uso: es una travesía sensorial firmada por Frank García, un cocinero onubense que ha hecho del viaje su forma de cocinar.

Frank García, el chef que cocina experiencias

La pasión de Frank no nació en los grandes fogones, sino en casa. Desde niño entendió que cocinar era una forma de comunicarse, de emocionar y de conectar con los demás. Tras formarse en Sevilla, decidió ampliar horizontes: Londres, Tailandia, Singapur, Japón y Asturias fueron algunas de sus paradas, donde trabajó con nombres como Jamie Oliver, Marcos Morán o Nacho Manzano.

Cada destino le enseñó una lección: la técnica sin emoción no tiene alma, y la emoción sin rigor no perdura. Con esa filosofía regresó a su tierra para crear Dgústate, un espacio sin fronteras donde cada plato tiene una historia y cada historia, un origen.

Platos fusión de DGstate Gurmé

Una carta dividida por destinos

En Dgústate, el menú se despliega como un mapa gastronómico. De Japón llegan los temakis de salmón salvaje en tempura con salsa Shoyu Dashi, las gyozas de puchero con caldo de miso o el tartar de salmón con manzana ácida y yema curada en soja.

De Perú, la intensidad del steak tartar de solomillo sobre churro Dgústate con mayonesa andina y filamento de chili japonés, o un tikka masala sobre torta de Inés Rosales y alioli de remolacha, donde Oriente y Andalucía se dan la mano.

Y desde Italia, risotto de ibéricos con tartufata y huevo campero o el tiramisú de pistacho montado en mesa con helado de mascarpone.

Todo parte de un principio: la fusión con sentido. Así lo demuestran creaciones como la ensaladilla de pollo con mango y curry, las croquetas gourmet con mostaza de Dijon y alioli de remolacha, o el calamar con sobrasada y almendras sobre reducción de su tinta.

Platos fusión de DGstate Gurmé

El Omakase: dejarse llevar

El formato que mejor representa su filosofía es el Omakase, una experiencia en la que el comensal confía por completo en el chef. Frank diseña un menú único y cambiante según la inspiración del día y el producto disponible. Tú eliges el número de pases, y él hace el resto. Una manera de viajar sin mapa.

Torrija de pan brioche con helado de panna cotta Gurmé

Un espacio con alma

El local, íntimo y luminoso, respira minimalismo y calma. En su interior hay una puesta en escena justa para que el protagonismo recaiga en el plato y en la historia que lo acompaña. La bodega viaja también por el mundo, combinando vinos andaluces con referencias internacionales, y los postres —como la torrija de pan brioche con helado de panna cotta o la tarta de queso con crema de Lotus— ponen el broche dulce al recorrido.

Mesa en la sala interior de DGústate Gurmé

Cocina global, alma local

En definitiva, Dgústate es el reflejo de su creador: curioso, emocional y sin miedo a arriesgar. Un restaurante que demuestra que desde Huelva también se puede viajar a Lima, Kioto o Bangkok, pero con el acento cálido del sur y el producto de cercanía como punto de partida.

