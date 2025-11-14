Jindama, la abacería que recupera el local de Villapán en la calle Villamundaka de Huelva

Tras 15 años cerrado, el histórico local de Villapán, en el corazón del barrio del Huerto Paco, se prepara para volver a abrir sus puertas con un proyecto completamente renovado. Lo hará bajo el nombre de Jindama e impulsado por dos jóvenes emprendedores onubenses, Francisco Oliva y Rafael Pereira, que buscan recuperar el espíritu cercano y de barrio que siempre caracterizó a este espacio.

Imagen del antiguo Villapán mg

El nuevo local, situado en Villamundaka número 4, apuesta por un concepto desenfadado y auténtico, muy ligado a la cultura hostelera onubense: cañas bien tiradas, buen ambiente, tertulia, y ese punto de encuentro que convierte a las abacerías en lugares donde la vida fluye alrededor de una barra. El proyecto contará además con una amplia terraza, aprovechando el dinamismo de una calle que se ha vuelto totalmente peatonal, y donde ya destacan negocios como el restaurante Juan José y la cafetería La Arábica.

Presentación en redes

Jindama se ha presentado oficialmente en redes sociales con un vídeo de identidad cien por cien onubense, en el que se homenajea la historia y la cultura local a través de figuras tan reconocidas como Pedro Carrasco, Martirio, Niño Miguel, Paco Toronjo o Jesús Quintero. Un guiño a las raíces de la ciudad y a la inspiración que da forma al nuevo espacio.

La apertura está prevista para principios de año, y las expectativas son altas: Jindama nace con la intención de convertirse en un punto de encuentro «más de Huelva que un choco», un lugar al que volver para brindar, charlar y disfrutar del ambiente que define a los barrios y a la forma de vivir de la capital onubense.