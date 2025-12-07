El restaurante Amejumi reabre este martes en Huelva tras cuatro meses de reformas: «Volvemos a la lucha con la buena comida de siempre»

Tras cuatro meses cerrado por obras, Amejumi, el bar de la calle Bonares puesto en marcha por Juan José Rodríguez -conocido popularmente, sobre todo en el mundo de la pesca, como el Willy-, reabre sus puertas este martes 9 de diciembre.

El regreso llega en plena campaña de comidas prenavideñas, un momento fuerte para la hostelería onubense y para el que, reconoce Rodríguez, «no hemos preparado nada especial porque ya nos está llamando un montón de gente para reservas en estos días».

La reapertura marca el regreso de un proyecto al que Juan llegó tras su etapa en el Bar Pancho, donde estuvo más de una década. Con Amejumi —cuyo nombre reúne las iniciales de los cuatro hijos del empresario y de su pareja— quiso dar un salto adelante en su carrera y abrir un restaurante con terraza en plena barriada de Isla Chica. Lo encontró casi por casualidad, al ver el cartel de traspaso, y lo puso en marcha en tiempo récord.

El negocio cerró temporalmente este verano para someterse a una reforma integral y reabrirá con energías renovadas. «Después de cuatro meses cerrados, volvemos a la lucha», afirma. Y lo hace manteniendo la esencia que ha convertido a Amejumi en uno de los locales más animados de la zona. «Vuelve la buena comida de aquí, el pescaíto frito, el frito variado, la parrillada, los cachopos gigantes, los flamenquines… El buen ambiente de siempre».

Un proyecto nacido del impulso

Amejumi, ubicado en el número 8 de la calle Bonares —donde antes estuvieron El Cortijo o el Antiguo Buzo—, se presentó desde su apertura como un local donde degustar productos típicos de Huelva: gambas, chocos, coquinas, jamón, revueltos, pescados a la plancha o albóndigas ibéricas, entre otros.

El propio propietario, seguido por miles de personas en redes sociales gracias a su faceta de influencer de la pesca, explicó tiempo atrás a Huelva24 que buscaba «no estancarse» y seguir creciendo tras su etapa en el Pancho, un local con clientela fija que vendió en apenas un día tras anunciar el traspaso.

La reapertura de Amejumi se produce en uno de los periodos de mayor demanda del año, lo que refuerza el optimismo del Willy. «Tenemos muchísimas reservas y muchas ganas de volver a ver el local lleno», asegura.