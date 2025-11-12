Un acertante de Huelva gana más de 1,2 millones de euros con un boleto de Eurojackpot comprado en la plaza de las Monjas

La suerte ha vuelto a sonreír a Huelva. El sorteo del Eurojackpot de la ONCE, celebrado este martes, ha dejado un premio de 1.239.381,90 euros en la capital onubense. El boleto ganador fue vendido por Sebastián Martín, un veterano vendedor de la ONCE que reparte ilusión desde su punto habitual en la plaza de las Monjas, en pleno corazón de la ciudad. Allí compró su boleto la persona agraciada.
El afortunado o afortunada logró un premio de segunda categoría, al acertar cinco números y un sol, quedándose a tan solo un número complementario de alcanzar el bote europeo, que esta semana ascendía a diez millones de euros. Se trata, además, del único boleto premiado de esta categoría en toda España.
14 años como vendedor
Sebastián Martín celebró este nuevo golpe de suerte con emoción y sorpresa. Este martes precisamente cumplía 14 años como vendedor de la ONCE, ya que comenzó su labor el 11 de noviembre de 2011, coincidiendo con el lanzamiento del Sorteo Extraordinario 11/11. «Imagino que el que lo ha ganado se volverá loco de contento», señalaba, sin saber quién ha sido el afortunado o afortunada de este sorteo. «Me hubiese gustado que hubiera sido un Cuponazo de viernes más repartido, pero está bien, espero que algún día se pase por mi lado y sepa quién es», ha asegurado.
Desde la ONCE Andalucía han felicitado a Sebastián Martín y a la persona premiada por este nuevo golpe de fortuna: «¡Enhorabuena, Sebastián! ¡Y felicidades a esa gran afortunada o afortunado con la ilusión del Eurojackpot de la ONCE!».
