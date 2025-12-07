Los 10 bares de Huelva para tapear que recomienda una onubense: «Son algunos de nuestros favoritos»

Tapear en una de las costumbres de la gastronomía de Huelva. La ciudad está llena de bares donde compartir una buena ración, probar productos de temporada o descubrir recetas que mezclan tradición y cocina actual. Con tantas posibilidades, no siempre es fácil elegir, y por eso muchos onubenses y visitantes recurren a las recomendaciones que encuentran en las redes sociales.

Por ello, hoy nos hacemos eco de una de las últimas sugerencias de la creadora de contenido Huelvafoodie, que ha publicado en su perfil de TikTok -donde acumula miles de seguidores- una selección con 10 bares de tapeo imprescindibles en Huelva. Como ella misma ha puntualizado, no se trata de un ranking, sino de una lista personal con lugares que define como «algunos de nuestros favoritos».

10 bares recomendados por Huelvafoodie para tapear en Huelva

Don Quijote

En la calle Los Marismeños, Don Quijote es un clásico para tapear que apuesta por una cocina casera muy valorada por vecinos y visitantes, quienes destacan su carta variada y la calidad del producto. Entre sus especialidades aparecen las carnes ibéricas, el bacalao confitado y platos elaborados como el canelón de carrillera o las milhojas de aguacate con gambas. Los clientes también valoran su terraza y el espacio interior para grupos. El local ofrece servicio de comidas y cenas y mantiene horarios ampliados los fines de semana.

Bodeguita Zafiro

Bodeguita Zafiro es un conocido bar del centro onubense, abierto desde 2004 por la familia Domínguez Muñoz. Su carta combina pescado y marisco procedente de lonjas cercanas, junto a carnes ibéricas de la sierra. Entre sus tapas destacan opciones como el tartar de atún rojo, la berenjena rebozada con salmorejo y jamón, el pulpo a la brasa y el bacalao con salsa de almendras. Su clientela valora la calidad del producto y una carta variada, sin precios excesivos. Es una opción ideal para quienes buscan tapeo con productos locales bien seleccionados.

Entre amigos

Este establecimiento, situado en Calle Vázquez López, ofrece cocina casera onubense a precios accesibles. Las tapas rondan los 3 euros y los platos completos en torno a 5 euros, lo que lo convierte en una opción económica para quienes buscan comer bien sin gastar mucho. Su carta incluye platos tradicionales como callos, espinacas con garbanzos, croquetas caseras, salmorejo, guisos de cuchara o montaditos. Es un local sencillo, con mesas exteriores y algunos interiores, ideal para comidas informales con amigos o familia.

Buena Vida

Buena Vida apuesta por una cocina más creativa dentro del tapeo: mezclan platos clásicos con propuestas modernas, siempre manteniendo precios asequibles. Entre sus especialidades se encuentran las gyozas de rabo de toro, las milhojas de berenjena con queso de cabra, las patatas bravas y elaboraciones cuidadas que combinan ingredientes tradicionales con toques contemporáneos. El local, situado en el barrio del Molino de la Vega, ofrece opciones vegetarianas y veganas. Ideal para quienes buscan un lugar moderno, con tapas bien elaboradas y un ambiente joven pero tranquilo para comer o cenar con amigos.

La Tasca de Isla

Este restaurante-bar de tapas reivindica la cocina mediterránea con productos de la tierra y del mar, destacando la frescura y la calidad de sus ingredientes. Su carta ofrece una gran variedad: gambas blancas de Huelva, chocos fritos, pescados de temporada, jamón ibérico, verduras, pescados como corvina o atún… una propuesta muy ligada al producto local. También ofrece opciones de desayunos, meriendas y comida para llevar, lo que lo convierte en un espacio versátil para diferentes momentos del día. Su ambiente es relajado y familiar, ideal para quienes buscan un tapeo mediterráneo.

Tapas La Pinta

La Pinta es un bar de tapas con una carta amplia y precios populares; muchos clientes destacan su buena relación calidad-precio. Ofrecen tapas variadas, platos caseros y sirven desde desayunos hasta cenas, lo que lo convierte en una opción versátil. El local cuenta con terraza exterior, muy agradable para tapear al aire libre. Es ideal para citas informales, salidas entre amigos o comidas rápidas sin complicaciones.

Don José

El bar Don José es un lugar muy popular en el barrio de Los Rosales. Ofrece cocina de siempre y buen servicio. Aquí triunfan la ensaladilla, las albóndigas, los calamares y las tapas de carne. La terraza suele llenarse a diario y sus precios asequibles lo mantienen entre los favoritos del barrio, tanto para desayunar, tapear, merendar o cenar.

En la Esquinita te Espero

Uno de los bares con más personalidad del centro de Huelva, ubicado en la calle Bocas. Con estética tradicional y un ambiente muy animado, destaca por tapas que mezclan sencillez y sabor: bacalao dorado, choco, gambones, aliños y carnes ibéricas. Suelen tener especialidades del día y una carta variada para todos los gustos.

Correlimos

En plena calle Rábida, es uno de los de apertura más reciente, conocido por su gran ambiente y su defensa del producto local. Sus platos más comentados incluyen gamba blanca, chacina ibérica, croquetas caseras, tortilla de patatas y carnes al punto. Es muy habitual verlo en recomendaciones gastronómicas ligadas al mar y al tapeo tradicional.

Isla Bacuta

Este local, ubicado en la céntrica avenida Martín Alonso Pinzón, propone una cocina actual con toques marineros y un cuidado especial por la presentación. Su carta mezcla tapas y platos más elaborados como tataki de atún, calamar relleno, bacalao confitado, además de postres caseros. Un local cómodo, moderno y muy bien valorado.

Cinco «extras» que no pueden faltar

Además del top 10 de bares para tapear en Huelva, la creadora de contenido Huelvafoodie ha compartido cinco recomendaciones extra que considera imprescindibles para cualquier amante del tapeo:

-Restaurante Azabache: un referente absoluto del producto onubense.

-Restaurante Portichuelo: producto de calidad local y platos de siempre.

-Rosalía La Ratona: cocina moderna con identidad propia.

-Cosas Buenas – La Ría: una de las barras más dinámicas del centro.

-Bar La Teja: sencillez, sabor y ambiente local auténtico.