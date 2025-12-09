El Belén de Playmobil más grande del mundo se podrá visitar en Huelva esta Navidad por sólo un euro: tiene más de 100.000 piezas

Huelva sorprende esta Navidad con una propuesta única: el belén de Playmobil más grande del mundo. Así lo aseguran sus creadores, José Antonio Rivera y Andrés Malpica, quienes a las puertas de su inauguración, este martes en el espacio Santa Fe de la capital onubense, explican que no se trata solo del mayor de Europa, como inicialmente se señaló, sino «del mundo», ya que el que montaron el año pasado —de 90 metros cuadrados— ya ostentaba ese título. El que podrá visitarse desde este miércoles en Huelva alcanza los 150 metros cuadrados.

Rivera y Malpica, «rocieros de los pies a la cabeza», comenzaron su afición a los clicks de Playmobil durante el confinamiento por la pandemia. Lo que empezó como un entretenimiento de la pareja para entretenerse en aquellos días de encierro ha terminado convirtiéndose en un proyecto que crece cada año y que les ha llevado a montar nacimientos ambientados en distintos lugares, desde países mediterráneos hasta su Zafra natal.

Un belén rociero

Ya el año pasado apostaron por una de sus pasiones -«sobre todo de Andrés, que es un loco del Rocío»- y representaron el nacimiento en la aldea; un montaje «ampliado y mejorado» para esta edición en la capital onubense. Así, el belén que se exhibe en Huelva es un homenaje al Rocío y a sus hermandades. En total, reúne más de 1.500 clicks customizados y más de 3.000 animales pero «en piezas, siguiendo el estilo de Playmobil, que en cada caja indica cuántas piezas forman el kit, este belén rociero está formado por más de 100.000», asegura Rivera.

Cada figura y elemento ha sido intervenido a mano. Una de las anécdotas más llamativas tiene que ver con el vestuario, asegurando sus creadores que durante la preparación «hemos agotado el papel de magdalenas de lunares de todos los bazares de Zafra y alrededores». Es lo que han utilizado para customizar trajes de flamenca en los clicks, porque «la parte de los pliegues venía fantástica para imitar las faldas. Y claro, con tantas figuras hemos agotado existencias».

Las carretas también han sido personalizadas con los colores de las medallas de las nueve hermandades representadas: Matriz de Almonte, Pilas, La Palma del Condado, Coria del Río, Triana, Umbrete, Sanlúcar de Barrameda, Moguer y Huelva.

El montaje que puede verse en Huelva reproduce momentos icónicos de la romería. «Mientras el nacimiento, con el Niño, la Virgen y San José, se representa en la puerta de la ermita ante la Matriz —como en la presentación de hermandades en El Rocío—, a cinco hermandades se las ha puesto haciendo el camino», explica Rivera. Así, «Sanlúcar aparece cruzando el Guadalquivir, Triana en la Raya, Coria en el puente del Ajolí, Umbrete en plena pernocta —donde incluso se representa la anunciación del ángel— y Huelva en el Camino de Moguer, en la charca, con el simpecado allí y las clásicas estampas de guitarras y cantes».

Las restantes —además de la Matriz, Pilas, La Palma y Moguer— se muestran ya en la aldea, en sus casas de hermandad.

Montado en tiempo récord

El belén ha sido ensamblado en el espacio Santa Fe en un tiempo récord: solo ocho días. «Nunca lo habíamos hecho tan rápido, trabajando 12 y 14 horas al día. Pero el resultado merece la pena, desde luego», asegura su creador.

El montaje incluye un juego de luces que representa la aldea de noche mg

Además de las figuras, el montaje incorpora un espectacular juego de luces. Cada 15 minutos, la sala queda completamente a oscuras para recrear el belén «como si fuese de noche». Rivera reconoce que quienes ya han visto imágenes «se han sorprendido mucho, porque efectivamente parecen reales de la aldea».

Así, hay muy buenas expectativas sobre la acogida que tendrá esta propuesta, que hasta el año pasado se montaba en Zafra. «Pero tras adoptar temática rociera, contactamos con la que fuera hermana mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva, Carmen Gazapo, que aparece representada en la escena, para comentárselo. Vino a Zafra a verlo y se trajo a la delegada de Cultura de Huelva, Teresa Herrera. Quedaron maravilladas y dijeron que se lo tenían que traer a Huelva y bueno, aquí estamos», relata Rivera, que también ha explicado que la entrada, simbólica de 1 euro se destinará íntegramente a la Hermandad del Rocío de Huelva, que será la encargada de la apertura y cierre del espacio durante el tiempo que permanezca montado el belén.

Horario de visitas

El belén podrá visitarse desde el 10 de diciembre hasta el 5 de enero, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

El proyecto, único en el mundo y confeccionado de forma totalmente artesana y consciente -«el 90% de las figuras y elementos que usamos son de segunda mano, con lo que reutilizamos lo que la gente ya no quiere y le damos una nueva vida«-, promete convertirse en uno de los principales atractivos navideños de la ciudad.