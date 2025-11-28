Colón trae a Huelva la luz de la Navidad desde otro tiempo: «La magia siempre vuelve»

Ya brilla en Huelva la luz de las fiestas navideñas, un luminoso despertar en la noche para acompañar la magia de los especiales días que vienen. Con el otoño cada día más cerca del invierno, sus bajas temperaturas y sus tempranas puestas del sol, el 'Black Friday' ha vuelto a sincronizar, como viene siendo habitual, descuentos y luces para anunciar la Navidad.

La figura de Cristóbal Colón ha sido la encargada de extender desde la plaza de las Monjas un brillante reguero, que instantáneamente ha rodeado la ciudad como un cálido abrazo. No sin antes desarrollarse todo un espectáculo lleno de sorpresas, un pasacalles desde el Ayuntamiento a la plaza de las Monjas, con una escenografía muy cuidada.

La puerta del Ayuntamiento se pobló de una nube de humo y en la megafonía rugía el mar, dando el paso al relato del viaje que culminó en el Descubrimiento de América. Se recordó como el ilustre navegante, con los marineros de Huelva, descubrió un nuevo mundo para la vieja Europa en 1492. Precisamente ese año, tras su llegada a la isla de La Española-actual Haití-, llamó Fuerte Navidad al primer asentamiento español en tierras americanas, porque fue el día de Navidad cuando los restos de madera de la encallada Nao Santa María se convirtieron en un refugio para los exploradores.

Sorpresa tras sorpresa

Se abrieron las puertas del consistorio onubense y partió una comitiva encabezada por Cristóbal Colón -que se parecía mucho a Diego Vázquez de Platalea-, recién llegado desde América, desorientado y mirando hacia todas partes. Portaba la luz de la luz de la Navidad en un candil, que también llevaban sus acompañantes. Fueron recorriendo una alfombra roja bien flanqueda por cientos de onubenses en las Gran Vía, a los que saludaba el almirante. Sorpresivamente desde los balcones de la Avenida Martín Alonso Pinzón unos niños vestidos de blanco, como angelitos, cantaban un villancico rociero y después la Agrupación Musical del Santísimo Cristo del Amor, omnipresente en Semana Santa, entonaba sones festivos. Colón invitaba a todos a aplaudir y bailar al ritmo de las canciones navideñas más populares.

La Gran Vía ya iluminada por el alumbrado navideño y el escenario instalado en la plaza de las Monjas CLARA CARRASCO

Los exploradores venidos directamente desde el nuevo mundo y otro tiempo avanzaban con calma y sin prisa, disfrutando del ambiente. A su estela había caballos hinchables, bolas humanas de Navidad y soldaditos. Al final de ese camino le esperaba al descubridor la estatua eregida por Huelva como homenaje a su gesta en la plaza de las Monjas. Delante del monumento se había instalado un escenario en el que esperaban la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el concejal de Cultura, Nacho Molina; la concejala de Infraestructuras, Mariló Ponce, acompañados por Daniela Macías, alcaldesa infantil; y Antonio Gemio, presidente de la Asociación Huelva Comercio.

La alcaldesa tomó la palabra y manifestó: «bienvenido almirante a su casa. Hacía cinco siglos que no venía. ¿Recuerda cuándo vino a Huelva para postrarse ante la Virgen del a Cinta tras su travesía?». ﻿

Colón respondio: «he vuelto a esta noble ciudad que me vio regresar del océano inhóspito, entonces con noticias que cambiaron el mundo. Hoy retorno con la luz que anuncia la Navidad en Huelva. Asi como un día guiamos nuestra naves entre sombras y esperanza, que hoy sea esta luz la que guíe a la ciudad de Huelva hacia una Navidad llena de magia y cariño». Agregó: «que este candil encienda las calles de Huelva y todos los corazones, para que vivamos una Navidad llena de magia y para que recordemos que la magia siempre vuelve».

«Que Huelva brille, brille su gente y sus barrios, Feliz Navidad», aseguró Miranda, que minutos antes de iniciarse todo el show comentó a los presentes que para ella supone «una gran satisfacción ver cómo está esta plaza, llena de corazones, porque hemos diseñado estos días con mucho corazón». Aseguró que «encendemos el alumbrado para apoyar al comercio de Huelva» y detalló algunos de los contenidos de la programación.

Gran expectación

Minutos antes de las siete de la tarde ya había muchas personas aguardando en una engalanada plaza de las Monjas y por la Gran Vía el momento del encendido del alumbrado, expectantes y calmando la espera entre los puestos del tradicional mercado navideño, que un año más ofrece de todo en el centro de la capital onubense. Había familias completas, matrimonios de diferentes edades y muchos niños. También grupos de chavales que no quisieron perderse el momento con sus amigos. Sin importar la edad, muchos querían estar presentes en esta bienvenida a las jornadas de celebración, repletas de actividades y eventos.

Más de 160 puntos de luz

A partir de ese instante la Navidad se instauró en Huelva a golpe de luz, con más de 160 puntos de la ciudad brillando y siendo parte de una escena tradicional y entrañable, que provoca diferentes sentimientos entre pequeños y mayores. Esta cálida luz ya toca todos los barrios, siendo novedad en lugares como la entrada desde Punta Umbría, el Mirador del Conquero, el pasaje El Greco, la cuesta del Cristo de la Victoria, o el Patio del Amor, en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

En el centro los momentos más esperados serán los espectáculos de música y luces, con dos pases diarios y tres los fines de semana en la Gran Vía y hasta la plaza de las Monjas, una de las novedades de este año. También se abre la pista de hielo en la plaza del antiguo Estadio, donde habrá además atracciones infantiles instaladas en la plaza de la Soledad y El Punto. Además, habrá pajes reales en las barriadas, hasta donde nuevamente llegarán también las nevadas.

El Belén de Playmobil, el día 9

Uno de los contenidos más interesantes de la programación navideña diseñada por el Ayuntamiento de Huelva es la instalación del Belén de Playmobil más grande de Europa, ambientado en la aldea del Rocío. Se ubicará en el Espacio Santa Fe y no se inaugurará hasta el próximo 9 de diciembre.