Continúan los desalojos en el entorno de la plaza de toros de Huelva: amplio despliegue policial

La presencia policial continúa en el entorno de la plaza de toros de La Merced, aunque en esta ocasión, tal y como han aclarado fuentes policiales, su despliegue responde al objetivo de garantizar el orden en los desalojos que este martes se están llevando a cabo en la zona.

Tras la operación -en ese caso, sí penal- desarrollada la semana pasada para desmantelar un narcopiso en la zona, este martes por la mañana se ha podido observar un amplio despliegue de agentes en las inmediaciones de la calle Ayamonte, donde el Ayuntamiento de Huelva está llevando a cabo el dispositivo para recuperar unos inmuebles que desde hace meses venían generando una intensa alarma vecinal.

Así, fuentes consultadas por Huelva24 indican que esta nueva actuación responde a otro desalojo programado dentro del calendario previsto para intervenir en varias fincas ocupadas ilegalmente en este punto de la ciudad. Se trata de una zona especialmente sensible, situada a escasos metros de la plaza de toros y de la Comandancia de la Guardia Civil, donde los residentes llevaban tiempo denunciando la presencia de viviendas utilizadas para la venta y consumo de drogas.

Esta intervención se produce pocos días después de la operación Tendido, desarrollada el pasado jueves por la Policía Nacional, que se saldó con dos detenidos y la desarticulación de un activo punto de venta de estupefacientes. En aquella ocasión, los agentes desmantelaron un «fumadero» ubicado en la calle Ayamonte y registraron otro inmueble utilizado como almacén de reposición de droga, interviniendo dosis de cocaína, heroína y marihuana, además de dinero en efectivo y diversos útiles empleados para la distribución.

Tras el desalojo, los accesos fueron tapiados para impedir su reutilización con fines delictivos.

Meses de investigación

Estas intervenciones en los aledaños de la plaza de toros de Huelva, encaminadas a recuperar los inmuebles y, sobre todo, devolver la calma y la seguridad a la zona, se están llevando a cabo tras meses de investigación y una vez obtenidos los permisos judiciales para entrar en los edificios okupados.

Edificios que el Ayuntamiento de Huelva tiene previsto demoler, en coordinación con sus titulares, una vez se completen los desalojos, ya que presentan un importante estado de deterioro.