La Junta se ahorrará más de 600.000 euros en alquileres con su futura sede en Huelva

Diversas autoridades, entre ellas la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Manuel Correa; o la delegada territorial de Consejería de Economía, Hacienda, Lucía Núñez, además de varios concejales del consistorio onubense, han visitado esta tarde las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda, que acogerá en el futuro la nueva sede de la Junta en la capital, y todos han coincidido en señalar que el ritmo de las obras marcha «mejor de lo previsto».

Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva, puntualizaba durante la visita que «hace un año estuve en Sevilla para reunirme con la consejera de Salud (Catalina García), que ahora es la de Medio Ambiente, y con la de Economía (Carolina España), a la que le arranqué el compromiso de que iba a ser lo más eficaz posible con este edificio de Hacienda. Y lo ha sido, y esa es la mejor característica que puede tener un político, la de ser eficiente en la gestión».

En este sentido, la primera edil de la capital onubense quería añadir que «la obra ha cambiado de la noche a la mañana. Yo abría antes la ventana del Ayuntamiento y veía de dos a cuatro albañiles, mientras que últimamente esa cifra se ha multiplicado por tres o cuatro. Llevábamos ocho años con los andamios y algunos más con el edificio en estado ruinoso, mientras que ahora ya queda muy poco tiempo para poder verlo finalizado, y eso hay que agradecérselo en buena parte a la consejera de Economía«.

Recordaba también Pilar Miranda el detalle que se convirtió en un arma de doble filo hace algunos meses con la infraestructura situada en la avenida de la Constitución, es decir, en pleno centro de Huelva: «Apareció un problema que en realidad se convirtió en una virtud porque descubrimos en las excavaciones en el edificio el puerto tartésico más antiguo del mundo occidental, que va a estar a disposición de Huelva y de los visitantes que vengan a nuestra tierra. Ahora mismo están en el Puerto de Huelva, pero después volverán aquí y se colocarán en la misma disposición en la que fueron encontrados«.

Se espera que la inauguración del nuevo edificio tenga lugar entre finales del año 2026 y principios de 2027 R. U.

Por su parte, Carolina España, consejera de Economía y portavoz del Gobierno, declaraba en el acto ante los medios de comunicación que «me gustaría en primer lugar poner en valor a la alcaldesa que tiene Huelva. Es una mujer a la que no le duelen prendas levantar el teléfono y viajar constantemente a Sevilla si hace falta para lograr cosas importantes para su tierra. Después de tantos años de desidia y abandono, pronto, y gracias al compromiso del Gobierno de Juanma Moreno, en pleno corazón de Huelva estará ya rehabilitado este edificio de Hacienda, que me he documentado viniendo hacia aquí y he visto que otros gobiernos habían firmado contratos desde el año 2010 pero no los llevaron a cabo».

Al igual que había expresado Miranda, también España aludió a la celeridad de las obras en las últimas semanas. «Al principio hubo una ralentización de las obras por la aparición de los restos tartésicos, que son una maravilla, pero ahora mismo ya vamos a una velocidad de crucero«, comentó.

Un coste superior a ocho millones de euros

La consejera de Economía hablaba de algunos detalles que marcarán el funcionamiento de la nueva obra cuando ya se ponga en marcha dentro de algunos meses, haciendo hincapié en que «el coste de las obras va a ser superior a los ocho millones de euros y se está llevando a cabo por la Dirección General de Patrimonio dentro de la Consejería de Economía y Hacienda. Es un edificio que va a poder albergar a unos 120 funcionarios y seguramente vendrán de la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, e Industria, Energía y Minas, así como el Comisionado del Pacto de Doñana«.

En cuanto a los plazos para la obra España no daba demasiadas novedades respecto a lo que se anunció ya a finales del pasado verano: «Los onubenses se merecían un edificio en condiciones que prestara un servicio público. Le hemos metido agilidad al tema y entre finales del año 2026 y principios de 2027 como muy tarde esperamos que el edificio pueda ser inaugurado. Lo peor ya lo hemos pasado y las previsiones apuntaban a junio de 2027 pero creo que vamos a adelantar los plazos si no ocurre nada extraordinario. Ya se ha terminado el forjado de la tercera planta y después de la Navidad se retomarán otros aspectos de un edificio que estaba dejado por completo y eso no se lo merecían los onubenses«.

Un aspecto interesante que explicó la consejera de Economía es el ahorro que va a suponer el nuevo edificio después de su rehabilitación. Así, esgrimía que «es una obra que nos va a permitir ahorrar dinero porque determinadas sedes donde están ahora los funcionarios que en el futuro estarán aquí, unas están alquiladas y lograremos ahorrar unos 600.000 euros en ese concepto de alquiler actual, que se suman a los 1,2 millones de euros obtenidos ya por la enajenación de inmuebles sin uso a través de subastas. Eso es bueno porque las cuentas no podemos olvidarlas nunca y al ciudadano también le interesa el bolsillo y que las cosas se hagan bien y se produzcan ahorros de alquileres, además de que los edificios se vendan a un particular o a una administración y no se queden en desuso. En definitiva, son recursos que llegan a las arcas de la comunidad autónoma«.

«Lo más complicado ya ha pasado»

Antonio González Liñán, el arquitecto director de la obra, también aseguraba que todo marcha viento en popa en cuanto a los plazos previstos: «Queda acabar la estructura en la planta ático que es un poco diferente porque es metálica y tiene otros condicionantes distintos al hormigón, y después ya se empezarán con el tema de particiones interiores, solería, acabados, instalaciones... Ya va todo al ritmo adecuado y correcto y creemos que lo más complicado ha pasado ya y todos tenemos confianza en que todo vaya sobre ruedas para que la obra no tenga ningún contratiempo más».

En las últimas semanas se le ha dado un buen impulso a las obras en el interior del edificio en el centro de Huelva capital r. u.

Y sobre los restos encontrados que se ubicarán también en el edificio en plan exposición, comentaba que «el museo tartésico irá ubicado en una cripta diáfana entrando en el hall a la derecha con un acceso independiente con una escalera a doble altura y un pequeño ascensor. Ahí se recolocarán los restos y se podrán visitar en la planta de sótano. Irá con un funcionamiento y un horario independientes porque no estará vinculado al uso del edificio«.

Por su parte, Joaquín Gallardo, director general de Patrimonio, ahondaba en otro de los inconvenientes con los que se topó cronológicamente la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda en Huelva. «La empresa que inició la obra una vez licitada hace más de diez años la abandonó a los pocos meses por la complicación intríseca que tenía y entonces se le adjudicó a Tragsa, que es la que ha ayudado a que el edificio esté como está hoy en día porque no ha sido una obra nada fácil. También hubo que asegurar las paredes medianeras porque había riesgos sobre ella y la propia fachada tenía los andamios, así que ha sido bastante compleja técnicamente», concluyó.