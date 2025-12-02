El Ayuntamiento de Huelva acusa al PSOE de generar una «alarma falsa» sobre las cuentas municipales

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha respondido con contundencia a las críticas del PSOE sobre la situación económica municipal. Muñoz califica de «absolutamente falsa y tendenciosa« la alerta lanzada por los socialistas, que han advertido de pasos »muy preocupantes« que situarían al Consistorio »al borde del precipicio económico«. El edil ha expresado su »sorpresa« ante estas declaraciones y asegura que la situación económica del Ayuntamiento es »la mejor de la última década«.

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, el concejal ha aportado datos concretos para rebatir las acusaciones. Según Muñoz, en ningún mes de 2025 el Ayuntamiento ha superado el máximo de 30 días establecido por el Estado. De hecho, febrero fue el mes con el periodo más alto, con 20,94 días, mientras que en marzo se redujo a 8,5 días, en abril a 7,71 y en septiembre –mes al que hace referencia el PSOE– fue de 14,34 días. «Es uno de los mejores de todos los ayuntamientos de capitales de provincia de Andalucía, incluso a nivel nacional«, ha defendido el concejal, que reconoce no comprender de dónde sacan los socialistas sus datos.

Francisco Baluffo, esta mañana h24 «Al borde del precipicio» La reacción del Ayuntamiento tiene su origen en las denuncias del Grupo Municipal Socialista sobre un supuesto «deterioro» económico que el PSOE ha calificado de «alarmante», asegurando que el Consistorio se encuentra «al borde del precipicio económico» debido a la existencia de 7,5 millones de euros en facturas impagadas fuera del plazo legal. Según los datos expuestos por el portavoz socialista, Francisco Baluffo, en el mes de septiembre se acumulaban 841 facturas pendientes. Esta situación habría disparado supuestamente el Periodo Medio de Pago a Proveedores hasta los 57 días, una cifra que, según los socialistas, duplica el límite legal permitido. El PSOE contrasta este dato con los 24,3 días en los que, aseguran, dejaron el indicador al finalizar su mandato. A estas críticas se suma la denuncia sobre un gasto de 6,5 millones de euros en «publicidad y propaganda» hasta septiembre, lo que para la oposición evidencia una prioridad por el «autobombo» frente a los pagos esenciales. Asimismo, los socialistas han alertado de la declaración de «no disponibilidad» de 1,5 millones de euros destinados inicialmente a nóminas, un hecho que consideran «insólito» y que cuestiona la solvencia real de las cuentas municipales.

Sobre la supuesta falta de dinero para pagar nóminas, Muñoz ha calificado de «absolutamente sorprendente« esta afirmación y ha aclarado que la realidad es justo la contraria: ha sobrado dinero. El concejal ha explicado que el Ayuntamiento hace una consignación inicial al principio de año de la totalidad prevista para gastos de personal, pero finalmente no se gasta toda porque hay trabajadores de baja y otras situaciones que reducen el gasto. »Hay un excedente de lo que se había previsto. No es que falte dinero por pagar, sino que sobra. Es una lectura completamente contraria«, ha insistido.

Lo que más preocupa al concejal es el impacto de estas declaraciones. Muñoz ha expresado que le «produce dolor» porque estas afirmaciones «perjudican al Ayuntamiento y generan una alarma absolutamente falsa e innecesaria«. El edil ha señalado que hay proveedores »contentísimos« con la forma de funcionamiento y pago del Consistorio, pero que pueden verse alterados al leer este tipo de titulares sin que vayan acompañados de documentación. »Yo los hacía más responsables porque han gobernado este Ayuntamiento y son de un partido que considero serio«, ha manifestado Muñoz en referencia al PSOE, que gobernó el Consistorio durante ocho años.