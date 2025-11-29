Una importante fábrica de jamones de Huelva busca trabajadores para esta Navidad y ofrecen sueldos desde 1.779 euros

En Navidad aumenta la demanda de productos alimentarios y muchas empresas necesitan más personal para mantener el ritmo de producción. El sector del jamón no es una excepción: en estas fechas se trabaja más para cubrir los pedidos que llegan tanto de comercios como de distribuidores.

Por ello, una importante fábrica de jamones de Huelva ha abierto un proceso de contratación para reforzar su plantilla. Concretamente, busca 90 operarios de industria cárnica para Jabugo y ofrece sueldos a partir de 1.779 euros.

Esta es la oferta para trabajar en una importante fábrica de jamones de Huelva esta Navidad

La empresa necesita incorporar a 90 personas para trabajar como operarios de industria cárnica en Jabugo. El puesto consiste principalmente en tareas vinculadas al sacrificio y despiece de cerdos, por lo que se tendrá en cuenta la experiencia previa en este tipo de trabajos. El salario parte de 1.779 euros brutos al mes, con las pagas extra prorrateadas y un plus de asistencia incluido, según lo establecido en el convenio.

Se trata de un contrato temporal de unos 60 días de duración, a jornada completa y con un horario que variará en función del puesto asignado. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del Servicio Andaluz de Empleo hasta el 11 de diciembre, mientras que la incorporación está prevista para el 5 de enero de 2026.