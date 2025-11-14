Manuel Carrasco dará un último concierto en España este año 2025: fecha, ubicación y cómo comprar entradas

Manuel Carrasco ha confirmado que ofrecerá su último concierto del año 2025 en España el próximo 22 de diciembre en Madrid, en una cita muy especial que tendrá lugar en el Starlite Madrid – Escenario Auditorio. Además, será la primera vez que el artista onubense actúe en este escenario, lo que convierte el evento en un acontecimiento aún más esperado por sus seguidores.

Un cierre de año muy especial

El concierto se celebrará en el reconocido Escenario Auditorio de Starlite Madrid, un espacio concebido para grandes espectáculos y con una acústica envolvente. Las puertas abrirán a las 19:00 horas, mientras que la actuación está prevista para las 21:30 horas, enmarcada dentro de la programación navideña de Starlite Christmas Madrid.

Carrasco despedirá el año sobre un escenario nuevo para él, interpretando algunos de sus grandes éxitos como «Qué bonito es querer», «Uno x Uno» o «Ya no», en lo que promete ser una noche cargada de emoción y energía.

Entradas ya a la venta

Las entradas para esta última actuación del artista en España ya pueden adquirirse a través de la web oficial de Starlite Madrid, con precios que parten desde 70 euros aproximadamente, variando en función de la ubicación y de la categoría elegida. El festival también ofrece experiencias premium y zonas exclusivas para quienes busquen vivir la velada de una forma más especial.

Respecto al acceso, los menores de 18 años deberán acudir acompañados por un adulto, mientras que los menores de 3 años no podrán acceder al Auditorio.

Una noche única para despedir 2025

Al tratarse de su última actuación del año en el país y de su debut en el Escenario Auditorio de Starlite Madrid, se espera una alta demanda de entradas. Por ello, se recomienda adquirirlas cuanto antes y planificar el desplazamiento al recinto con antelación. El concierto se espera como una cita inolvidable para cerrar el año junto a uno de los artistas más queridos del panorama nacional.

ENTRADAS AQUÍ.