Muestra de Aceites, Quesos y Conservas en Aceite de la provincia de Huelva: fechas y empresas expositoras

En la antesala de la Navidad, la Diputación de Huelva ha puesto en marcha un año más la Muestra de Aceites, Quesos y Conservas en Aceite de la provincia de Huelva, que cumple ya 15 ediciones, con lo que es un evento ya más que consolidado y un clásico de estas fechas para onubenses y visitantes.

Los soportales de la Gran Vía de la capital acogen entre el lunes 15 y el miércoles 17 de diciembre, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, esta muestra, organizada por la Diputación de Huelva, a través de Huelva Empresa, con el objetivo de promocionar y promover tanto el consumo de estos productos autóctonos onubenses, saludables, sostenibles y de gran calidad, así como fomentar el comercio de cercanía.

Doce son las empresas de la provincia que participan en esta decimocuarta edición de la muestra, que aglutina la excelencia y la calidad de los aceites de oliva de la provincia, las conservas y los quesos de la tierra.

Empresas expositoras - Quesos Doñana: Bonares

- Quesos Monte Robledo: Aracena

- Aceites Candón: Beas

- Oleodiel: Gibraleón

- Oleocampiña: Trigueros

- Olibeas: Beas

- Olipaterna: Paterna del Campo

- Oro de Ostur: Manzanilla

- Salomé: Bonares

- Torre de Oliva: San Bartolomé de la Torre

- Usisa: Isla Cristina

- Campo de Tejada: Escacena del Campo

Los que se acerquen hasta los soportales de la Gran Vía de Huelva capital entre el 15 y 17 de diciembre podrán degustar y adquirir productos como aceites de oliva virgen extra, garbanzos de Escacena, conservas de pescado y quesos de calidad de la provincia onubense.

Muestra de Dulces y Vinos Navideños

Y justo antes de este evento, tendrá lugar en el mismo escenario la Muestra de Dulces y Vinos Navideños de Huelva, que cumplirá este mes de diciembre su décimo sexta edición. Se trata de un evento que, desde su inicio, se ha consolidado como una de las citas más esperadas para todos los onubenses y visitantes en la antesala de la Navidad y que se ha convertido en un escaparate de la riqueza gastronómica de la tierra, especialmente en estas fechas tan especiales.

La XV Muestra de Dulces y Vinos Navideños de la provincia de Huelva estará abierta entre los días 11 al 14 de diciembre en los soportales de la Gran Vía de la capital. El jueves 11 y viernes 12, el horario será de 11.00 a 21.00 horas, el sábado 13, de 11.00 a 22.00, y el domingo 14, de 11.00 a 22.00 horas.