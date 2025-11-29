El nuevo bulevar del Molino de Huelva acapara el interés de primeras marcas comerciales

El ambicioso proyecto del gran bulevar del Molino comienza a sumar piezas clave. La última, la incorporación de Invermar, la empresa de José Luis Gómez Sierra, Pepe El Marismeño, que asumirá la comercialización de los locales que se proyectan en este nuevo eje urbano impulsado por Grupo Urbanz, dentro del desarrollo del residencial Tres Velas y de la gran transformación prevista a su alrededor en la avenida del Molino de la Vega.

El propio exartista y empresario lo confirmaba recientemente a Huelva24. «Estamos ya en marcha para comercializar toda la zona de las Tres Velas y el Molino, donde se proyecta un bulevar. Van ya muchas marcas buenas y vamos a convertir ese bulevar en una parte comercial importante de Huelva», confirmó a este periódico, explicando que su empresa ha alcanzado un acuerdo con Urbanz para «dar vida» a una zona que aspira a convertirse en uno de los nuevos polos de actividad económica y residencial de la capital. «Es un proyecto muy importante de un empresario de Huelva, que es Urbanz, con Aurelio Cazenave, y hemos llegado a un acuerdo. Invermar se va a encargar de la comercialización de todo allí. Y hay muy buenas noticias, muy buenas noticias de verdad, con marcas de primera línea», asegura.

Un bulevar para transformar Huelva

El gran bulevar del Molino se presenta como uno de los ejes urbanos llamados a redefinir la ciudad en los próximos años. Con zonas verdes, amplios espacios peatonales, viviendas modernas y una conexión directa con el futuro Muelle de Levante, sus promotores lo califican como «un bulevar del siglo XXI».

Tras la adaptación del diseño inicial a las exigencias de Costas, la actuación se integra ahora en el plan especial diseñado por el Ayuntamiento de Huelva para la barriada, que prevé más de 2.000 metros cuadrados de zonas verdes. La transformación, según el arquitecto Aurelio Cazenave, supone «la primera conquista de Huelva al agua» y aspira a conectar de forma funcional el Molino de la Vega con una fachada portuaria que también está llamada a cambiar.

En este escenario, la llegada de nuevas marcas y la activación comercial serán esenciales para consolidar el proyecto. Y ahí entra la firma de El Marismeño, que lleva años detrás de algunos de los movimientos comerciales más relevantes en la provincia: desde el parque de Lepe —con Decathlon, Leroy Merlin o Worten— hasta el parque comercial de la Avenida San Antonio con los últimos acuerdos para la llegada de marcas como Kik, Rossmann o Fitness Park.

Así, la comercialización de los locales previstos en el bulevar será determinante para activar la vida del futuro paseo. En Invermar dan por hecho que habrá interés suficiente para cubrir los espacios proyectados, y apuntan a que ya mantienen conversaciones avanzadas.

Este empuje comercial se suma a un proyecto urbano que pretende renovar un barrio históricamente necesitado de inversión pública y privada, y que aspira a convertirse en uno de los nuevos referentes residenciales de la ciudad.

Movimientos en El Ensanche

Pepe El Marismeño también ha confirmado a Huelva24 que Invermar trabaja en operaciones vinculadas al Ensanche Sur. Aunque admite que mantiene ciertas reservas respecto al ritmo del proyecto, asegura que hay marcas interesadas en instalarse en los futuros desarrollos.

«En El Ensanche también hay marcas interesadas y tenemos locales ya localizados de los edificios que se van a hacer. Esperemos que todo sea una realidad y que el Ensanche por fin arranque. Yo tengo más fe en Las Velas, pero ante todo creo en Huelva», señala, valorando que la expansión natural de la ciudad debe mirar hacia la ría. «Huelva tiene que crecer hacia el agua. El sentido de cualquier ciudad que tenga agua es crecer hacia ella», subraya.

Mientras tanto, la empresa mantiene otras operaciones activas en el centro de la ciudad y en distintos municipios de la provincia.