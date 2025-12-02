Óscar Puente asegura que Huelva estará conectada por AVE con Barcelona «en menos de cuatro horas»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lanzado en el Senado este martes una previsión y ha asegurado que Huelva estará conectada por AVE con Barcelona «en menos de cuatro horas».

Puente ha explicado que con el proyecto del Gobierno para aumentar la velocidad a la que circulan los trenes, a 350 kilómetros por hora, Madrid y Barcelona estarán unidas en menos de dos horas, situación que beneficia a otros puntos de España como Huelva.

Hay que recordar que el ministro ya comunicó que la nueva plataforma por la que circularán el tren de Alta Velocidad que conectará Huelva y Sevilla supondrá un trayecto de 25 minutos. Se espera que este acabado entre finales de 2028 y 2029.

Al respecto, Puente ha resaltado que «una mejora de la alta velocidad con Madrid no es solo con Madrid. Por qué no pensamos en Huelva. Habrá trenes que vendrán de Barcelona a Huelva en menos de cuatro horas. En esto estamos pensando».

El corredor del Mediterráneo

En la sesión de control al Gobierno Puente ha reiterado que el Corredor Mediterráneo será una «realidad en un periodo no muy superior a dos años» y que en 2027 «habrá tren de alta velocidad entre Valencia y Barcelona», lo que también contribuirá a «congestionar» el ya «densificado» tramo entre Tarragona y Barcelona.

Puente ha considerado «compatible» la «disyuntiva que formulaba el senador entre »mejorar la planificación« de la Alta Velocidad y »mejorar el tráfico de Cercanías«, en concreto en Cataluña, donde ha asegurado que »uno de cada dos euros que invierte su Ministerio [allí] se dedican a Rodalies«.