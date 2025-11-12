El proyecto de la piscina pública obliga a replantear el del nuevo albergue municipal de Huelva

La propuesta para construir una piscina pública en la parcela Duclós obliga a replantear el proyecto de nuevo albergue municipal, que se había anunciado -y defendido insistentemente- por parte del equipo de Gobierno en el terreno donde se levantase otrora la casa de la familia.

La alcaldesa realizaba este martes esta nueva propuesta en una reunión con una amplia representación vecinal y representantes de la Plataforma Parque Moret, que venían oponiéndose a la construcción del nuevo albergue en la mencionada parcela.

Así, ante la valoración del consistorio, que anunció que los colectivos se habían mostrado favorables a esta nueva propuesta, la Plataforma Parque Moret ha querido dejar claro que ellos no están valorando la adecuación de este proyecto. «No queremos construcción, ninguna, y así se les dijo en la reunión este martes», ha asegurado a Huelva24 una de las portavoces de la plataforma, Eva Sarrión, que ha criticado que no se dejase entrar a todos los vecinos que lo solicitaron al encuentro que mantuvieron la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, y otros miembros del equipo de Gobierno, con representantes de la nueva Federación de Asociaciones de Vecinos creada, y que »desde el Ayuntamiento traten de dar una imagen de unanimidad que no es real».

Así, Sarrión asegura que la oposición de la Plataforma Parque Moret se mantiene «igual de firme que siempre», y que el rechazo a esta nueva infraestructura es también la postura de muchos vecinos «a título particular que no están de acuerdo con este proyecto tampoco». De hecho, la movilización que el colectivo tenía convocada este jueves bajo el lema 'El parque Moret no se toca' se mantiene -siempre que las condiciones meteorológicas la permitan- para las 18.00 horas frente el Ayuntamiento de Huelva.

Un ayuntamiento cuyo equipo de Gobierno ha logrado, con esta nueva propuesta que viene a sustituir un albergue para personas sin hogar por una piscina pública, acallar la contestación social que había despertado el proyecto inicial, sustituyéndolo por otro históricamente demandado en una ciudad que no cuenta con piscina pública al aire libre desde hace casi dos décadas.

De este modo, presidentes de asociación de vecinos de las barriadas de La Hispanidad, La Orden, Santa Marta, Pérez Cubillas, Nueva Huelva o La Merced, entre otras y hasta una decena, se habrían mostrado a favor de esta nueva propuesta del consistorio, aunque recientemente se habían adherido a las reivindicaciones de la plataforma Parque Moret, firmando incluso un escrito de rechazo enviado al Ayuntamiento.

«El Ayuntamiento de Huelva ha logrado dividir a la ciudadanía, además de demostrar que no era cierto que esta fuese la única parcela adecuada para el albergue». Es lo que considera Sarrión, que asegura que «hasta hace quince días, en la última comisión de seguimiento del Parque Moret, Felipe Arias -portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo- nos insistía en que era la única ubicación posible para el albergue proyectado. Ahora, de repente, lo es para la piscina. Y nosotros seguimos diciendo lo mismo: ni para arriba ni para abajo, no queremos construcciones, ninguna, en el parque Moret».

El albergue, sin ubicación por el momento

Cierto es que desde que se anunció el proyecto para materializar el nuevo albergue municipal, calificado de «prioritario» por el equipo de Pilar Miranda a su llegada al Gobierno de la ciudad ante las deficiencias que presenta el actual centro de transeúntes de Huelva, el Ayuntamiento había defendido la idoneidad de la parcela Duclós, señalándola como la más adecuada para el equipamiento al que se aspiraba -más allá de un albergue, un espacio en el que se ofrezca también formación y servicios varios a las personas sin hogar-.

Equipamiento que queda ahora en 'stand by' -cuando el inicio de las obras se llegó a señalar para el mes de octubre-, mientras se le busca un nuevo emplazamiento y se adapta al mismo el proyecto que se realizó, ad hoc, para su construcción en la parcela colindante al parque Moret.