Rossi carga contra el Ayuntamiento por no proteger el museo Manomatic del antiguo mercado: «Es incomprensible y triste»

Con Andalucía ha denunciado la destrucción del mural que el artista onubense Manomatic realizó en una de las fachadas del antiguo Mercado del Carmen, una obra que, según recuerda la formación, fue protegida por un acuerdo plenario en octubre de 2017. La concejala del grupo municipal, Mónica Rossi, ha lamentado la eliminación de una pieza que considera parte del «paisaje cultural y popular de la ciudad».

Rossi ha criticado duramente que el Ayuntamiento «ha incumplido un mandato del Pleno», subrayando que la decisión es más grave porque la propia alcaldesa, Pilar Miranda, cuando era portavoz del Partido Popular en la oposición, «defendió justo lo contrario». Por ello, lamenta que el consistorio no haya «siquiera estudiado otras posibilidades técnicas para preservar el mural», ya sea en su sitio o trasladándolo a otra zona, como recogía la moción aprobada.

Una ventana al mundo Otra de las obras del viejo mercado h24 El propio Manomatic explica en su web la importancia que tuvo esta obra en su carrera, considerándola «una ventana abierta al resto de mi obra». Según el artista, el mural le «abrió muchas puertas en el mundo de la cultura en Huelva, España y fuera de sus fronteras», propiciando exposiciones, festivales y entrevistas en medios especializados. «Esta ya icónica obra de Huelva formó parte de lo que fue un muy particular museo al aire libre que llegó a albergar más de 20 piezas», señala.

La edil de Con Andalucía ha tirado de hemeroteca para señalar la contradicción de la alcaldesa, quien en aquella sesión plenaria de 2017 apoyó la moción de Izquierda Unida, calificándola de «muy válida». Rossi ha recordado las palabras de Miranda, que destacó «el valor artístico de Manomatic» y afirmó que era «una iniciativa buenísima que debemos copiar en otros sitios». «Lo que entonces consideraba digno de elogio, hoy lo destruye sin justificación», ha reprochado Rossi, que califica de «incomprensible y triste« que la alcaldesa »reniegue ahora del compromiso institucional que ella misma ayudó a aprobar«.

La concejala Rossi junto a lo que queda de la obra de Manomatic con andalucía

Para Con Andalucía, la desaparición del mural supone «una pérdida irreparable para el patrimonio cultural contemporáneo de Huelva«, ya que Manomatic es uno de los artistas »más representativos del arte urbano andaluz«. Rossi ha añadido que la obra era »una seña de identidad popular que conectaba con la memoria reciente de la ciudadanía«. Por todo ello, ha anunciado que pedirá explicaciones al equipo de Gobierno y reclamará que se aclare si se prevé conservar o reponer otras obras del artista. »No se puede borrar así el arte ni la historia de una ciudad«, ha concluido.