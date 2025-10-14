Segunda semana de cortes en el puente sifón de Huelva: estos son los horarios

El puente sifón 'Santa Eulalia' de Huelva volverá a cerrarse al tráfico rodado desde este martes y hasta el próximo viernes para proseguir con las obras de reparación en sus conducciones en lo que será la segunda interrupción de la circulación en dos semanas, motivada por la avería que se originó el pasado 29 de septiembre.

Según ha informado la administración andaluza, responsable de la infraestructura, los cortes se aplicarán en los siguientes horarios: de martes a jueves, la circulación estará interrumpida desde las 9.00 hasta las 19.30; mientras que el viernes la restricción será de 9.00 a 13.00 horas.

A diferencia del primer cierre, que tuvo lugar del 6 al 10 de octubre, en esta ocasión el carril bici que atraviesa el viaducto sí permanecerá abierto al paso de ciclistas y peatones durante la ejecución de los trabajos.

Las actuaciones, calificadas por la administración como de carácter urgente e ineludibles, son consecuencia del reventón que sufrió una de las tuberías del puente el pasado 29 de septiembre y que provocó una enorme columna de agua sobre el viaducto. Desde la Junta de Andalucía han lamentado las molestias que estas obras puedan ocasionar a los conductores que utilizan diariamente esta vía de acceso a la capital onubense.