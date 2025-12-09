Sigue el avance del Ensanche Sur de Huelva con la licencia de obra para una nueva torre

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este martes la concesión de la licencia urbanística para un edificio de 106 viviendas, local comercial, trasteros y plazas de aparcamiento en la Manzana MR-04 del Plan Parcial Ensanche Sur. Se trata de la segunda torre prevista por la promotora Intur en esta zona de expansión, después de la ya construida en el mismo ámbito.

La licencia, concedida a INTUR Huelva Inversiones S.L., incluye 106 viviendas, un local comercial, 54 trasteros y 112 plazas de aparcamiento, promocionado como residencial Intur Panorámico. No obstante, la autorización queda condicionada a la presentación de la documentación necesaria para el inicio de las obras, por lo que el Ayuntamiento no permite aún el comienzo de los trabajos.

Entre las condiciones técnicas recogidas en el expediente figura, además, que no se autoriza la instalación de la piscina prevista hasta que la promotora cuente con el preceptivo informe sanitario emitido por la Administración autonómica. Del mismo modo, el informe municipal de protección contra incendios, también favorable pero condicionado, deberá ser cumplido en su totalidad.

Nuevo paso en el desarrollo del Ensanche Sur

La concesión de esta licencia se enmarca en la transformación urbanística que vive el Ensanche Sur desde el desbloqueo del proyecto. Los trabajos generales comenzaron a principios de julio tras una parálisis de más de una década, y desde entonces se ha anunciado la puesta en marcha de distintas promociones en la zona, además de la urbanización de todo el eje que debe unirlo con la avenida Italia.

El Ensanche Sur incorporará 120 hectáreas al tejido urbano y prevé la construcción de 3.200 viviendas, además de dotaciones clave como la Ciudad de la Justicia, una residencia de mayores, la recuperación del espacio ferroviario y un futuro Palacio de Congresos.

En la etapa actualmente en marcha —la Fase 2— se urbanizan diez hectáreas y se desarrollan cinco parcelas residenciales con alrededor de 106.000 metros cuadrados de edificabilidad, lo que supone unas 906 viviendas. También se contempla la ejecución de nuevas zonas verdes y parcelas dotacionales, como la destinada al futuro complejo judicial.

Con la aprobación de esta nueva licencia de obras, el Ayuntamiento da un paso más en la consolidación del mayor proyecto urbanístico de la ciudad, que avanza de forma gradual con la incorporación de nuevas promociones residenciales y la puesta en marcha de grandes dotaciones públicas.