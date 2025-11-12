Los Tedax desactivan una granada de mortero encontrada en la Universidad de Huelva

Especialistas de los Tedax de la Policía Nacional han neutralizado una granada de mortero que se había encontrado durante la realización de unas obras en el campus de la Universidad de Huelva (UHU).Los agentes, desplazados desde Sevilla, han podido completar la operación sin que se registrasen daños materiales o personales.

El proyectil localizado en el campus presentaba «evidentes signos de oxidación y deterioro exterior« y fue trasladado a un lugar seguro para proceder a su desactivación, según han explicado desde la Comisaría Provincial de Policía.

Dispositivo desplegado

Una llamada recibida en la sala del 091 avisó de la aparición del proyectil en unas obras dentro del campus universitario, a donde se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Nacional que acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los estudiantes, todo ello en coordinación con el vicerrector de la UHU.

Especialistas del grupo de desactivación de explosivos y agentes NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental se desplazaron desde Sevilla para activar el correspondiente protocolo de seguridad para proceder a la detonación controlada de la granada de mortero.

Ya en el Campus, el examen técnico realizado por los especialistas Tedax-Nrbq acreditó que se trataba de una granada de mortero y, dada su peligrosidad por ser un artefacto de guerra, los agentes procedieron a su destrucción mediante una detonación controlada en un lugar seguro en las inmediaciones.

Según la Policía, la rápida intervención y la activación de los protocolos de seguridad permitió que no se produjeran heridos ni daños materiales.