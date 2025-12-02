Los trabajos para consolidar las laderas de San Pedro descubren los primeros restos conocidos del castillo medieval de Huelva

Los trabajos de consolidación de las laderas del cabezo de San Pedro que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Huelva han permitido encontrar los únicos restos arqueológicos existentes del antiguo castillo de la ciudad.

Para garantizar la seguridad de la zona después del corrimiento de tierras que se produjo hace un año, el Ayuntamiento lleva a cabo en estos momentos trabajos de estabilización y seguridad de parte de los taludes del cabezo, en concreto en el sector oriental, hacia el colegio San Vicente de Paúl. Así, durante esos trabajos han aparecido los vestigios en los que ya trabaja un equipo de arqueólogos. La actuación se centra en estos momentos en catalogar el hallazgo, conservarlo y consolidarlo de cara a una futura intervención mayor.

Fortaleza medieval

Por distintas fuentes bibliográficas se sabía que una imponente fortaleza había coronado durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVIII el cabezo, algo que se encuentra reflejado incluso en el escudo de la ciudad.

Se trataba de una las plazas fuertes de la Casa de Medina Sidonia y residencia de los Condes de Niebla durante décadas. Sin embargo, sus restos se perdieron por el paso del tiempo, el abandono, la falta de conservación y la reutilización de los materiales en otras construcciones, entre otros avatares de la historia.

La aparición de los cimientos de una de las torres así como los restos de lo que debió ser parte de la muralla supone un hito para la arqueología onubense. Por primera vez hay restos físicos de la fortaleza, visibles para su estudio, conocimiento y puesta en valor.

Restos del castillo que van aflorando h24

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por varios miembros de su equipo de Gobierno, han visitado los trabajos arqueológicos que se están llevando en el Cabezo de San Pedro. Miranda ha destacado que «se trata de un momento histórico. Estos restos son los primeros que tenemos del castillo, del que sabíamos que existió por referencias bibliográficas y ahora contamos con pruebas físicas».

El Cabezo de San Pedro es «un espacio privilegiado, ya que además de estos restos del castillo contamos con un muro fenicio perfectamente visible que hemos visitado también, y no sabemos realmente qué tenemos bajo nuestros pies de distintas civilizaciones, porque estamos en el corazón de la ciudad más antigua de occidente».

El futuro del Cabezo de San Pedro

En estos momentos, el Ayuntamiento se encuentra en conversaciones con la familia propietaria del Cabezo de San Pedro para su adquisición, con el objetivo de ejecutar los trabajos arqueológicos y de conservación necesarios, como paso previo a su puesta en valor para todos los onubenses.

Se trata de un avance más, como el inicio de la expropiación del Cabezo de la Joya, para recuperar todo el patrimonio onubense. De hecho, el Plan General de Ordenación Municipal que irá a pleno el 22 de diciembre para su aprobación recoge la protección de todo el sistema de cabezos de la ciudad como patrimonio natural, paisajístico y arqueológico de Huelva, para blindarlo de cualquier operación urbanística.