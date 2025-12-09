Aemet confirma la vuelta de las lluvias a Huelva: hay probabilidades del 100% para esta semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 10 de diciembre, el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Huelva ante la previsión de precipitaciones localmente intensas durante la primera mitad de la jornada.

Según el parte meteorológico, el aviso de riesgo bajo estará operativo en las comarcas de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el Litoral de Huelva. En todas estas zonas se esperan precipitaciones acumuladas de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%.

En la Sierra, así como en el Andévalo y el Condado, el aviso permanecerá activo desde la medianoche hasta las doce de la mañana. En el litoral onubense, en cambio, se prolongará hasta las 17.59 horas, ante la posibilidad de que las lluvias persistan durante parte de la tarde.

Consejos habituales

Ante esta situación, se lanzan las recomendaciones habituales de aumentar la precaución en los desplazamientos y mantenerse al tanto de las actualizaciones del pronóstico, especialmente en áreas donde las precipitaciones puedan registrarse con mayor intensidad.