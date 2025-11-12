La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias en Huelva: estas serán las horas más complicadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso amarillo por lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros en toda la provincia de Huelva. El aviso estará vigente desde el mediodía hasta la medianoche del jueves 13 de noviembre, cuando se esperan los momentos de mayor inestabilidad.

Según el pronóstico, las precipitaciones podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de la Sierra de Aracena, el Andévalo, el Condado y el litoral onubense, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. Además, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, y tormentas que podrían venir acompañadas de aparato eléctrico e incluso algún tornado aislado.

En la costa, el temporal también se dejará notar a partir de la tarde, con vientos del suroeste de fuerza 7 y olas de hasta cuatro metros, lo que ha motivado la activación del aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 18.00 y las 23.59 horas.

Mapa de avisos de la Aemet para este jueves aemet

Nuevo temporal

Estas previsiones llegan apenas dos semanas después del último episodio de lluvias intensas que afectó a la provincia, dejando calles anegadas y numerosos avisos al servicio de emergencias 112.

Se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales y finales del día, especialmente en los desplazamientos por carretera y en las zonas más expuestas al viento. También aconseja evitar transitar por cauces, arroyos o zonas inundables ante posibles acumulaciones de agua.

Con este nuevo frente, el otoño vuelve a mostrarse con fuerza en la provincia de Huelva, que si se cumplen las predicciones afrontará una jornada marcada por la lluvia, el viento y el mar alterado.