La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias en Huelva para este jueves y advierte de posibles tornados

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por lluvias en las comarcas del Andévalo, Condado y el Litoral de Huelva, inicialmente de nivel amarillo, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Este aviso naranja estará vigente entre las 12.00 y las 23.59 horas del jueves. Para la comarca de la sierra, la Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias, con una previsión de 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 70 litros en 12 horas. La probabilidad de estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70%.

Se mantienen, además, los avisos amarillos en toda la provincia por otros fenómenos adversos. Se esperan rachas de viento de componente sur que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora desde las 6.00 de la mañana. Asimismo, sigue activa la alerta por tormentas, con la posibilidad de que se produzcan tornados aislados en toda la provincia entre las 12.00 y las 23.59 horas.

En la costa, el temporal motivará también el aviso amarillo por fenómenos costeros. Este se activará a las 15.00 horas y se extenderá hasta el final del día, con previsión de viento del sur de fuerza 7 –ocasionalmente 8– y mar combinada del suroeste con olas que podrían alcanzar los cuatro metros.

Estas previsiones llegan apenas dos semanas después del último episodio de lluvias intensas que afectó a la provincia. Se recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera y en zonas expuestas al viento, así como evitar transitar por cauces o áreas inundables.