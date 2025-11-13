La Aemet lanza un aviso en Huelva para este fin de semana: estos serán los días en los que más va a llover y las zonas más afectadas

Después de una jornada de jueves en la que la borrasca Claudia ha golpeado con dureza la provincia de Huelva, causando más de una veintena de incidencias, la inestabilidad meteorológica no da tregua y se extenderá durante gran parte del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado nuevos avisos amarillos por lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros que afectarán a distintas comarcas entre el viernes y el sábado, por lo que se mantiene la necesidad de extremar las precauciones.

La jornada más complicada será la de este viernes, cuando la práctica totalidad de la provincia estará bajo aviso amarillo. Desde la medianoche y hasta las 18.00 horas, se esperan precipitaciones que podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en el Andévalo, el Condado y el Litoral. La situación será especialmente significativa en la sierra, donde además de esa previsión se añade un aviso por lluvias persistentes que podrían alcanzar los 70 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas, una cantidad muy elevada que podría provocar la crecida de arroyos y cauces. La probabilidad de que se produzcan estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70%.

Pero la lluvia no llegará sola. Durante todo el día, hasta las 18.00 horas, estará activo un aviso amarillo por tormentas en toda la provincia. Según la Aemet, estas podrían ir acompañadas de aparato eléctrico y no se descarta la «posibilidad de algunos tornados aislados«, un fenómeno que, aunque poco frecuente, ya se contemplaba en las alertas del jueves. El viento también soplará con fuerza en la franja costera, con un aviso por rachas del suroeste que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora. Finalmente, el temporal marítimo se recrudecerá, con otro aviso amarillo en el Litoral por vientos del suroeste de fuerza 7 desde las 12.00 hasta las 19.59 horas.

De cara al sábado, 15 de noviembre, la borrasca Claudia irá perdiendo fuerza y la situación tenderá a estabilizarse, aunque la Aemet aún mantiene activos algunos avisos amarillos. El foco de la inestabilidad se trasladará principalmente a la sierra, donde se prevén lluvias que podrían dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora, o acumulados de 40 litros en 12 horas. Este aviso por precipitaciones, que también contempla la posibilidad de tormentas, estará vigente desde las 10.00 de la mañana hasta la medianoche. El otro punto de atención será la costa, donde el temporal marítimo persistirá. Se ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 16.00 y las 23.59 horas, con previsión de viento del suroeste de fuerza 7, por lo que el estado del mar seguirá alterado. El resto de la provincia quedará, en principio, al margen de las alertas durante la jornada del sábado.

Para la jornada del domingo, la borrasca Claudia se habrá debilitado considerablemente y se espera que el temporal remita en toda la provincia de Huelva. Según las previsiones actuales, ya no hay avisos meteorológicos activos para ese día. Aunque los cielos todavía podrían presentar intervalos nubosos con posibilidad de algunos chubascos dispersos y de carácter débil, la tendencia general será hacia la estabilización.