La Casa del Grinch hace de Corrales nuevamente uno de los epicentros de la Navidad en Huelva

La luz de la Navidad ha vuelto a la calle Cumbre de los Milanos de Corrales, el Aljaraque. Aquí se localiza la Casa del Grinch, uno de los epicentro de las fiestas navideñas en la provincia de Huelva, que en los últimos años ha reunido a miles de personas que no se han querido perder su decoración artesanal, su espectáculo de luces y su especial ambiente. Este año este paisaje se extiende a otras cuatro calles colindantes, por lo que participan más de 30 casas.

Esta expectación se ha hecho sentir ya desde el estreno de este lunes 1 de diciembre, el día marcado para que en la noche emerja la potente luz de una calle ya muy famosa. Los vecinos, que iniciaron en la pandemia la tradición de llenar sus casas de decoraciones y personajes navideños, volvieron a pasar a la acción. Además tuvieron el detalle de ofrecer chocolate caliente y galletas a los asistentes.

Mientras se le iba poniendo el sabor dulce a la noche, ya se preparaba para asomarse desde Villa Quién el ya popular Grinch de Corrales, encarnado por Daniel Nogales. Esta criatura verde, famosa por odiar la Navidad y que sabotea adornos y regalos, en Huelva es un loco entregado a la diversión, a arrancar sonrisas a todos y a sorprender con todo lo preparado. No obstante, el Grinch no comparecerá hasta este viernes 5 de diciembre con la familia en completo.

Pero el personaje es menos sin su entorno y en este nuevo año se ha puesto más esmero aún en cada detalle. Villa Quién eleva a otro nivel los materiales reciclados para dar juego en el espectáculo, que gira en torno a los colores vivos plasmados en ventanas y columnas, en la torre y el gran reloj del Grinch, en los traviesos elfos y todas las sorpresas preparadas.

Todo el esfuerzo y dedicación puestos para recrear este gran show tuvieron su recompensa desde el primer minuto en los rostros llenos de ilusión de los niños congregados y también de sus mayores. Porque parece imposible no quedar conquistado por algo tan especial y distinto.

Nuevos personajes

En los próximos días no sólo aparecerá el Grinch, pues cada viernes aparecerán otros personajes navideños como Papá Noel, Jack Skellington y Sally, entre otros.

Una fecha clave será el 25 de diciembre, cuando los vecinos echarán a rodar una pequeña carroza que han preparado con idéntico cariño y espero, desde donde volarán caramelo y se arrancarán sonrisas.

Pero no queda ahí la cosa porque ya desde el día 19 al 24 habrá un sorteo entre todos los niños que entregan cartas para llevarse un regalito.

Quienes organizan todo este espectáculo navideño recomiendan que nadie pierda de vista sus redes sociales para estar al tanto de todos los acontecimientos que están por llegar.