Este rincón de Huelva quiere ser la patria de los elfos por Navidad: «Estamos creando algo único»

La magia volverá a inundar Punta Umbría este 18 de diciembre con la celebración del III Encuentro de Elfos, una cita que se ha convertido en una de las actividades navideñas más esperadas del municipio. Papá Noel llegará a la localidad «rodeado de cientos de elfos cargado de sorpresas» y encabezará un desfile festivo que partirá a las 17.00 horas desde la Plaza Joaquín Guisado Vidés (Ermita Santa Cruz). Desde allí, la comitiva recorrerá las principales calles del municipio hasta culminar en la Plaza 26 de Abril, donde tendrá lugar un gran saludo a los más pequeños.

Será, un año más, una tarde repleta de actividades: «Gran nevada, regalos, figuras mágicas, photocall, música y un gran espectáculo final». Además, los niños y niñas podrán adornar un gran árbol navideño «con adornos confeccionados por ellos», una de las tradiciones más queridas de la jornada.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, subraya que el Encuentro de Elfos ya forma parte de la identidad navideña del municipio. «Estamos creando algo único. ¡Un día para convertirnos en el país de los elfos!», afirma el primer edil, que recuerda que la actividad «se ha convertido en una seña de identidad de la Navidad puntaumbrieña».

El recorrido de este año también crece. La comitiva de elfos avanzará por la avenida de la Marina, de Andalucía y el paseo de la Ría, hasta llegar a la Plaza 26 de Abril, donde Papá Noel y Mamá Noel «inaugurarán un gran árbol de Navidad junto a los más pequeños». No faltarán «animación, pintacaras, nevada y una sorpresa final que será muy especial». «Estamos consiguiendo que Punta Umbría, por un día, se transforme en el país de los elfos», ha recalcado el alcalde.

El evento nació en 2023 desde la Concejalía de Desarrollo Local y Comercio, dentro de la campaña de incentivación del consumo en el comercio local 'La Magia está en ti. Ilumina Punta Umbría con tus compras'.

Desde entonces, su popularidad se ha disparado: «El evento tuvo un éxito rotundo, que fue aún mayor en el 2024», subraya la organización. Por ello, este año se hace «un llamamiento fuera del municipio para superar las expectativas y hacer un evento aún más grandioso».

Un origen que nació de un deseo infantil

María del Mar Hierro, trabajadora del consistorio y una de las tres personas que ideó el Encuentro de Elfos en 2023, explica a Huelva24 la inspiración que lo puso en marcha: «Le pregunté a mi hija de 10 años qué es lo que más le gustaría que pasara en Navidad y su respuesta fue 'que Punta Umbría se llene de elfos, que se convierta en una marea verde', y así se originó la iniciativa y no ha parado de crecer».

Desde sus inicios se ha contado con la implicación activa de la comunidad educativa. «Hacemos un desfile en colaboración con las Ampas de los colegios. Es verdad que el acto es por la tarde y los niños van al colegio por la mañana, pero al final colaboran casi todos e incluso también los de la guardería. Hay música todo el rato, bailes, muñecos hinchables, una charanga, una gran nevada sobre las 19.30 horas, pintacaras...», detalla María del Mar.

Los pequeños elfos les entregarán a Papá Noel y Mama Noel sus cartas y un adorno para el Gran Árbol de la Navidad de Punta H24

Uno de los momentos más esperados es el encuentro con Papá Noel, al que los pequeños entregan sus cartas y también un adorno para el gran árbol navideño. «Todos los niños se encuentran con Papá Noel y le entregan sus cartas y un adorno para que lo coloquen en el árbol, que al final de la jornada queda precioso. El Gran Árbol tiene unos cuatro metros de altura y ya se queda decorado en la localidad durante todas la Navidad».

El crecimiento del evento ha obligado a reorganizar la logística. María del Mar recuerda que «el primer año hicimos el Encuentro de Elfos en una plaza pequeña y acudió mucha gente, pero es que el año pasado, en nuestra segunda edición, ya fue una barbaridad de personas las que acudieron ese día de Punta Umbría y de otros lugares».

En 2024 se formaron colas de hasta cuatro horas para entregar adornos al árbol, lo que ha llevado a introducir una importante novedad: «Lo que vamos a hacer es colocar también a Mamá Noel al lado de Papá Noel para recoger los regalos que les dan tanto los niños como los propietarios de los comercios de la localidad para decorar el árbol».

Papá Noel y Mamá Noel repartirán también pequeños obsequios entre los asistentes: «A los niños Mamá Noel y Papá Noel les obsequiaron con piruletas de colores», recuerda la organización.

Impulso al comercio local

El III Encuentro de Elfos forma parte de las actividades municipales de fomento del comercio local, que incluyen también acciones como el Día sin IVA (12 de diciembre) o la participación en sorteos con regalos -entre ellos una noche en el Hotel Barceló- para quienes realicen sus compras en Punta Umbría durante la Navidad.

Un año más, la localidad se prepara para vivir «una experiencia inolvidable para los niñ@s en el que participan los centros educativos, Ampas, asociaciones, familias…». Y el mensaje de la organización es claro: «¡La magia de la Navidad se concentra en Punta Umbría para un encuentro mágico!».

También hay programada en la mágica tarde del 18 de diciembre una nevada alrededor de las 19.30 horas H24

Otros actos de relieve de la Navidad en el municipio serán la esperada Gala 'Tu cara me suena' en el Teatro del Mar, una Papanoelada Motera que dará colorido a un puente de la Constitución con grandes propuestas, además de campus deportivos y una veintena de zambombas durante todo el mes «porque Punta Umbría se ha convertido en la Jerez onubense», ha apuntado Hernández Cansino. Terminará el programa con los Reyes Magos «en una cabalgata con estrenos y muchas sorpresas».