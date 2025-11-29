Daniel Nogales, el Grinch de Corrales: «La idea es que la gente, nada más llegar, sienta que ha entrado en una pequeña Villa Quién»

La calle Cumbre de los Milanos de Corrales (Aljaraque) y su Grinch se han convertido en una atracción navideña más en Huelva. Cientos de personas pasan por allí durante estas fechas para ver sus espectaculares luces y la decoración elaborada manualmente por sus vecinos. Ahora cumplen cuatro ediciones y cada vez el espectáculo abre más fronteras y lo conoce más gente, masificándose el pequeño núcleo durante muchas tardes y noches.

La inauguración oficial tendrá lugar este lunes día 1 de diciembre y Daniel Nogales, militar de profesión y que viene encarnando la figura del Grinch durante estos tres últimos años, atiende a Huelva24 para contar todos los detalles y novedades que podrán contemplarse cada día durante la aproximadamente hora y media que dura el espectáculo (suele iniciarse entre las 19.00 y las 19.30 y finaliza a las 20.30 o en ocasiones incluso a las 21.00 horas dependiendo de la expectación que haya, que suele ser siempre mucha).

- Ya van por la cuarta edición del Grinch de Corrales. ¿Cómo surgió la idea?

- La decoración navideña siempre ha sido una costumbre familiar, pero todo empezó realmente durante el confinamiento. La mitad de la calle hizo una piña increíble. Jugaban al bingo desde los balcones, organizaban quedadas cuando se podía salir y decidieron que ese espíritu debía continuar también en Navidad. Así nació la idea de decorar de forma conjunta. A mí me tocaba la otra mitad de la calle, donde se adornaba menos, y cada noche de reunión me iba 'a mi cueva', como el propio Grinch…, y de ahí nació el personaje. Después, al viajar a Nueva York y ver Brooklyn y Dyker Heights, decidimos hacer algo parecido pero con nuestro toque, con humor verde, corazón y magia para que cada vez más vecinos se unieran. Hoy, para mucha gente que ha pasado por situaciones difíciles o pérdidas, volver a decorar les devuelve ilusión. Eso es lo bonito de esta iniciativa, que el barrio se convierte en una gran familia.

- ¿Qué novedades hay para este año?

- Este año queríamos dar un paso más, de ser 'locos de la Navidad' a ser más Grinch que nunca. Empezamos en agosto, antes de irnos de vacaciones, creando la base de toda la escenografía, ventanas y columnas al estilo Villa Quién y la torre del Grinch, todo hecho con madera de palets reciclada. Después del verano seguimos con más detalles como el gran reloj del Grinch, nuevos elementos de humor verde y los traviesos elfos, que dejan mensajes motivadores en post-it verdes como 'ayudar no te quita flow… te lo multiplica' o 'una sonrisa compartida vale más que mil regalos envueltos'. Este año la casa está más animada, más viva y más verde que nunca. Y también como detalle curioso le diría que este año recibimos un árbol de Navidad de 10 metros que no pudimos montar por falta de iluminación certificada y por no tener dónde guardarlo. Seguimos buscando un espacio para conservarlo, porque sería una pena perder un regalo tan grande.

- ¿En qué estará inspirada la escenografía?

- En una casa totalmente 'grinchesca', con formas divertidas, colores vivos y el espíritu travieso del personaje por todas partes. La idea es que la gente, nada más llegar, sienta que ha entrado en una pequeña Villa Quién dentro de Corrales.

- ¿Habrá algo especial el día de la inauguración o algunas jornadas especiales?

- El lunes día 1 de diciembre será la inauguración oficial. Y este año habrá algo muy especial para abrir boca, así que quien venga 'se irá un poquito más dulce'. La primera aparición del Grinch será el viernes 5 de diciembre con la familia al completo, y los viernes siguientes también habrá personajes como Papá Noel, Jack y algunos invitados sorpresa. Además, el 25 de diciembre sacaremos una pequeña carroza por el Paseo de La Punta de la Barranca -zona Villa Quién- repartiendo caramelos y alegría. Y entre semana iremos viendo según el trabajo, pero queremos hacer talleres de galletitas, día de pintacaras, tardes de merienda para niños y adultos y un sorteo de regalos en la semana del 19 al 24 (los niños entregan su carta y entran automáticamente en el sorteo). Además, la decoración funciona todos los días y las apariciones dependen del trabajo, pero siempre avisamos por nuestras redes sociales y por la web oficial que tenemos.

- ¿Cuántas calles y casas participarán en esta Navidad de 2025?

- Este año ya somos cinco calles, la Cumbre de los Milanos y las cuatro colindantes, con más de 30 casas. Algunas decoran muchísimo y otras un poco menos, pero la mayoría se están sumando. Lo más bonito es que cada edición se une más gente y el ambiente se extiende por todo Corrales.

Daniel Nogales en pleno trabajo creando la casa del Grinch y abajo detalles de cómo está quedando todo en dicha calle de Corrales FACEBOOK

- ¿Cuántas personas están implicadas en la organización?

- Crear la Asociación Villa Quién-Ciudad de las Luces ha sido un punto clave para coordinar la magia de la Navidad en Corrales. Actualmente somos casi 500 socios y cada calle tiene sus propios grupos que se encargan de organizar quedadas, manualidades y la decoración. Además, queremos resaltar que no todos los vecinos que participan son socios. Hay muchas calles donde la gente se organiza de manera independiente, se coordinan entre ellos y decoran con el mismo entusiasmo y creatividad que los grupos asociados. Aunque la asociación es relativamente nueva, la ilusión crece cada año y cada vez son más las personas, asociadas o no, que hacen posible que Corrales se llene de espíritu navideño.

- ¿Cuánta gente suele acudir a diario y cuántas calculan aproximadamente que lo visitan cada Navidad?

- Viene muchísima gente con autobuses organizados, colegios, familias, grupos…, así que miles de personas pasan cada Navidad por Corrales. No es fácil dar un número exacto, pero sabemos que son muchísimas y desde muchos lugares por los mensajes que recibimos desde Badajoz, Cádiz, Sevilla, Málaga, Portugal, Andorra, La Coruña e incluso del extranjero.

- ¿Qué supone para usted encarnar la figura del Grinch?

- Me encanta ser el Grinch. Mucha gente se queda solo con el humor gruñón, pero si conoces bien su historia entiendes que no es un personaje malo. Es un personaje solo y que nunca encajaba hasta que una familia le abrió la puerta. Representarlo me permite llevar alegría a personas que también pasan épocas difíciles, recordándoles que todos tenemos un lado verde que necesita cariño.

- ¿Tiene alguna anécdota curiosa que recuerde de estas tres primeras ediciones?

- Hay muchísimas, pero hay cuatro que siempre llevaré dentro por lo especiales y diferentes. Una fue en el Hospital Juan Ramón Jiménez: Fui a entregar regalos a los niños de Pediatría y allí conocí a un chico autista. Al principio estaba nervioso, pero cuando me vio aparecer como Grinch, me dio un abrazo fuerte y silencioso. Su madre lloró de emoción. Ese momento me marcó para siempre: entendí que, a veces, un personaje puede ser un refugio o un ratito de alegría. Otra en nuestra calle Cumbre de los Milanos. Hicimos una videollamada con un grupo numeroso de niños de una misma calle o clase. Era un caos precioso con todos enseñándome dibujos, manualidades y juguetes, gritando '¡Grinch, mira esto!'. No sabía ni a quién contestar primero. Terminamos todos riéndonos. Fue una locura maravillosa que me recargó de energía. Otra fue que una una familia de Nuevo México me escribió porque su hijo pequeño se había hecho fan del 'Spanish Grinch. Me mandaron fotos con muñecos y carteles. Ver como algo que hacemos desde un pequeño pueblo llega tan lejos me dejó sin palabras. Y la última fue que un programa de radio de América me contactó pensando que yo era el Grinch de su pueblo. Les expliqué que yo soy el Grinch de Corrales, en Europa, y aunque no pude ir por la distancia, acabaron hablando del 'Grinch español que anda suelto por el otro Corrales', no por el de América. Fue surrealista y divertidísimo. Todos estos momentos me recuerdan por qué vale la pena el esfuerzo: la magia del Grinch llega más lejos de lo que uno imagina.

- ¿Les han llamado mucha gente de otras ciudades y muchos medios de comunicación de fuera de Huelva para interesarse?

- Muchísima. Han venido medios como Antena 3, La Sexta, Canal Sur, Andalucía Directo, cadenas provinciales, radios y periodistas de todo tipo a contar con cariño nuestra historia. Y desde fuera, además de los mensajes de visitantes, hemos recibido contactos de Andorra, Portugal, Italia, Nueva York, Nuevo Mexico…

- ¿Tienen newsletter para que la gente esté al día de la Casa del Grinch y también posibilidades de hacerse socio?

- Sí. En la web www.lacasadelgrinch.es cualquiera puede suscribirse a la newsletter (gratuita) para recibir avisos de salidas, sorpresas y actividades y también hacerse socio de la Asociación Villa Quién-Ciudad de las Luces.

- ¿Qué le parece que haya algunos vecinos que se quejen de los ruidos y de que colapsan los aparcamientos del barrio?

- Es normal. Cualquier cosa nueva genera opiniones de todo tipo. Pero cada año hemos ido mejorando. Las calles de residentes permiten que los vecinos aparquen sin problemas, Protección Civil y Policía están más presentes, apagamos a las 12 de la noche para evitar grabaciones tardías para TikTok y entre todos ajustamos detalles para que haya convivencia y buen ambiente. La mayoría de visitantes respetan muchísimo las casas y las normas. Siempre puede haber alguna excepción, sobre todo niños muy pequeños, pero el balance es muy positivo.

- ¿Están coordinados con el Ayuntamiento de Aljaraque para que todo discurra con normalidad?

- Sí, claro. Nosotros solo nos encargamos de poner ilusión, decoración y ambiente. Y como siempre, cualquier cosa que ocurre en la calle la hacemos siguiendo las indicaciones que nos marcan para que todo sea seguro y tranquilo. Esa es la clave para que todo funcione bien cada Navidad.