Borrasca Claudia: también este sábado habrá aviso naranja en Huelva y estas serán las zonas más afectadas

Cuando parecía que la borrasca Claudia empezaba a dar una tregua, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a elevar el nivel de alerta en la provincia de Huelva. Si inicialmente se preveía un sábado más tranquilo, la última actualización ha elevado a naranja el aviso por lluvias en las comarcas del Andévalo, el Condado y el Litoral, que se suman así a la jornada de inestabilidad que se espera en toda la provincia.

Este nuevo aviso naranja por «riesgo importante» estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas. La Aemet prevé precipitaciones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en estas comarcas, una cantidad considerable que se suma a la lluvia ya caída durante las jornadas del jueves y el viernes. Además, en estas mismas zonas se esperan acumulados de hasta 50 litros en 12 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En la comarca serrana, la situación también será complicada, aunque allí sí se mantiene el aviso amarillo. Se esperan lluvias que podrían dejar 25 litros en una hora y acumulados de hasta 60 litros en 12 horas. Este aviso estará vigente desde las 10.00 de la mañana hasta las 20.00 horas.

Pero la lluvia no será el único fenómeno adverso. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por viento en toda la provincia, con rachas del suroeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. El aviso por tormentas también se extiende a todo el territorio provincial, y la agencia meteorológica advierte de que «no se descarta la formación de algún tornado«, un fenómeno que ya se materializó el jueves en la finca del Huerto Ramírez.

Finalmente, el temporal marítimo seguirá muy presente en la costa. Se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral entre las 12.00 y las 19.00 horas, con vientos del suroeste de fuerza 7, lo que mantendrá el mar muy alterado. La concatenación de avisos meteorológicos desde el pasado jueves obliga a extremar la prudencia en toda la provincia, especialmente en las zonas más expuestas y en los desplazamientos por carretera.