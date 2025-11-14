Borrasca Claudia: el temporal sigue golpeando la provincia de Huelva con nuevas incidencias

La provincia de Huelva continúa encadenando incidencias a causa del temporal de lluvia y viento que mantiene activado este viernes el aviso amarillo y que llega tras el más de centenar de avisos registrados durante el paso de la borrasca Claudia desde este jueves. A lo largo de la mañana, el Consorcio Provincial de Bomberos ha intervenido en diversos puntos del territorio para atender los efectos del mal tiempo.

Así, en Ayamonte, los efectivos trabajan en el aseguramiento y retirada de varias placas desprendidas del techo del auditorio municipal, un elemento que había quedado inestable por las fuertes rachas de viento. En la localidad se ha cerrado también al público la piscina municipal, que ha sufrido daños, y se evalúa la afección a otras dotaciones.

En Valdelarco, la caída de un árbol sobre el muro del colegio Adersa ha obligado a una actuación urgente, ya que el impacto también dañó tendidos de telefonía y ha provocado problemas de comunicación en la zona.

En Los Marines, los bomberos han retirado otro árbol desplomado sobre la vía pública, evitando así que afectara al tránsito de vehículos y peatones.

Por su parte, en Lepe, se actúa en el interior de una nave industrial tras el desplome de un muro que ha caído sobre varios vehículos y sobre material almacenado.

Caída de un muro en una nave de Lepe h24

El Consorcio Provincial de Bomberos señala que mantiene operativos todos sus recursos para responder con rapidez a las incidencias y garantizar la seguridad ciudadana mientras persistan las condiciones adversas.

Cierre temporal del CEIP Juan Ramón Jiménez

El temporal también ha provocado consecuencias significativas en Cartaya, donde el Ayuntamiento ha decretado el cierre cautelar y temporal del CEIP Juan Ramón Jiménez. La medida llega tras la caída y desplazamiento de materiales de la cúpula del centro escolar a causa de las fuertes rachas de viento que se registraron este jueves.

Las clases presenciales ha quedado suspendidas este viernes 14 de noviembre mientras se evalúan los daños. El alcalde, Manuel Barroso, ha explicado que, «en cuanto el temporal lo permita, se realizará un estudio en profundidad de los daños y se procederá a su reparación inmediata, para que las clases puedan reanudarse cuanto antes», para lo que el Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con la Delegación de Educación.

Casi 150 incidencias

La borrasca Claudia continúa así dejando su huella en la provincia de Huelva, que encadena desde este jueves numerosos avisos por las fuertes rachas de viento y lluvia. Según el balance del servicio de emergencias 112 Andalucía, el temporal ha generado 144 incidencias, una persona herida trasladada al hospital, y avisos en 46 municipios onubenses, convirtiendo a Huelva en la provincia andaluza más afectada.

Las incidencias se han concentrado en la caída de árboles y ramas, desprendimientos de elementos en altura, daños en mobiliario urbano y anegaciones puntuales. Además, tres personas fueron evacuadas del pantalán de Marina del Odiel tras sufrir daños por el temporal, y un tornado llegó a detectarse en la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo este viernes el aviso amarillo por lluvia, tormenta, viento y fenómenos costeros, en principio hasta las 18.00 horas.