Así es la casa que te puedes comprar por sólo 15.000 euros en uno de los pueblos más bonitos de Huelva: tiene 80 metros cuadrados

El precio de la vivienda en la provincia de Huelva ha seguido subiendo durante el último año. Según los datos de Idealista, el valor medio se sitúa en 1.608 euros por metro cuadrado, lo que confirma una tendencia al alza. Sin embargo, todavía hay pueblos en territorio onubense donde comprar una casa resulta mucho más asequible.

En algunas localidades del interior, el precio por metro cuadrado se sitúa muy por debajo de la media provincial. De hecho, un ejemplo más que destacable es una vivienda que se vende por solo poco más de 15.000 euros en uno de los pueblos más bonitos de Huelva; una casa de 80 metros cuadrados que resalta por su bajo coste.

A la venta una casa de 80 metros cuadrados en un pueblo de Huelva por 15.000 euros

En concreto, la mencionada casa en venta se ubica en el municipio de Aroche. Allí se encuentra esta vivienda que se ha puesto a la venta por 15.500 euros, lo cual representa una de las ofertas más económicas del mercado en la provincia. Se trata de una casa de pueblo de dos plantas, situada en el número 12 de la calle Cota, con una superficie construida de unos 80 metros cuadrados (75 útiles) sobre una parcela de 40 metros cuadrados.

Así es la casa que se ha puesto a la venta en Aroche por 15.000 euros Idealista

La propiedad cuenta con tres habitaciones y dos baños y necesita una reforma integral, lo que explica su bajo precio. Aun así, puede convertirse en una buena oportunidad para quienes buscan una segunda residencia o una inversión en uno de los pueblos con más encanto del interior de Huelva.