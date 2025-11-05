Almonte suspende su zona azul por al aviso naranja por lluvias

El Ayuntamiento de Almonte, al igual que otros muchos de la provincia, ha puesto en marchas medidas especiales ante las lluvias que se esperan para la jornada de este miércoles, sobre todo a partir de las 12.00 horas, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por precipitaciones y vientos.

Entre las medidas adoptadas por el consistorio almonteño llama la atención la suspensión de la zona azul «para facilitar el estacionamiento a todos». En este sentido además, el Ayuntamiento de Almonte recomienda no aparcar en las calles Lorenzo Cruz, Santiago y Triana, ya que por su propia morfología y por ser vías principales de desagüe del municipio, es conveniente que no haya vehículos estacionados para facilitar el correcto drenaje del agua.

Desde el Ayuntamiento señalan que mantienen activados todos los servicios municipales en Almonte, El Rocío y Matalascañas, en coordinación con la Policía Local de Almonte y Emergencias 112, que permanecerán en alerta durante toda la jornada. Así, «las cubas y camiones quitaaguas están preparados para actuar de inmediato ante posibles acumulaciones o incidencias por la lluvia«.

Como en municipios como San Juan del Puerto o Bollulos del Condado, que también lo han difundido ya, los parques y polideportivos de la localidad permanecerán cerrados por precaución.

Aviso naranja

El aviso naranja afecta a toda la provincia de Huelva, donde según las previsiones de la Aemet se pueden llegar a acumular hasta 30 mm de lluvia en tan solo una hora, lo que puede provocar anegamientos puntuales en lugares vulnerables.

Además, la intensidad de las precipitaciones puede verse agravada por tormentas localmente fuertes, según detalla la tabla oficial de avisos. A esto se suma el viento, con rachas que pueden llegar a los 70 km/h, de componente sur, lo que eleva el riesgo de caídas de ramas, objetos o incluso cortes en el suministro eléctrico. El periodo de mayor riesgo se extiende desde las 12.00 hasta las 18.00 horas.